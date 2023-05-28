Beşiktaş Rumen ismi transfer etmek için harekete geçti!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile ikincilik yarışı veren Beşiktaş bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sol kanat transferi yapması beklenen Beşiktaşile ilgili Rumen basınından bir iddia geldi. Pro Sport'un haberine göre Siyah-Beyazlılar'ın Universitatea Craiova forması giyen 26 yaşındaki Romanyalı sol kanat oyuncusu Andrei Ivan'a teklifte bulunacağını iddia etti.
GÜNEŞ SICAK BAKIYOR
Sözleşmesi sezon sonu sona erecek tecrübeli yıldızın takımdan ayrılmak istediği de ifade edildi. Beşiktaş'ın takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun yerini bu isimle doldurmak istediği de gelen haberler arasında.
Kara Kartal'ın hocası Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade ediliyor. Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 25 lig maçına çıktı. Andrei Ivan bu karşılaşmalarda 10 gol, 2 asistle takımına 12 gollük skor katkısı yaptı.
ORTA SAHAYA GENÇ HOLLANDALI
Hollanda'dan Voetbalzone sitesinin haberine göre; Beşiktaş, PSV Eindhoven'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Joey Veerman için temaslarını sürdürüyor. 1.85 boyundaki merkez orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın kendisiyle ilgilendiğini itiraf etmişti.
Beşiktaş'ın 2026'yılına kadar kontratı bulunan Veerman'ı kiralık olarak tarsfer etmek istediği ifade edildi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarında olan Joey Veerman'a başka taliplerin de olduğu öğrenildi. Bu sezon PSV'de 49 maça çıkan Veerman bu karşılaşmalarda 9 gol, 14 asistlik katkı sağladı.