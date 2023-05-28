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    Bayern üst üste 11 toplamda ise 33. kez Bundesliga'da şampiyon olmayı başardı!

    Son haftaya 2 puan önde giren Dortmund evinde Mainz ile 2-2 berabere kaldı. Bayern Münih 89’da Köln’ü devirip ipi göğüsledi. İşte sizler için derlediğimiz 28 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Bayern Münih’ten mucize şampiyonluk

    Bundesliga'da tarihi gün... Geçen hafta evinde Leipzig'e 3-1 yenilen Bayern Münih, son hafta öncesi Dortmund'un 2 puan gerisine düşmüştü. Dortmund, evinde Mainz'i ağırladı. Dortmund 2-0 geri düştüğü maçı 2-2 bitirdi ama yetmedi.

    Bayern ise Köln deplasmanında 8'de Coman'la öne geçti. 81'de Ljubicic (pen) eşitliği getirdi. 89'da Musiala, Bayern'i şampiyon yaptı. İki takım ligi 71 puanda bitirirken Bayern ikili averajda (4-2 ve 2-2) üstün olduğu için mutlu sona ulaştı. Bayern üst üste 11 toplamda 33. kez ligi aldı.



    ARSENAL İLE BOEY PAZARLIĞI
    Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Arsenal ile Sacha Boey transferi için masaya oturdu. Cimbom, Fransız sağ bekin transferi için Ada temsilcisiyle yaptığı görüşmede 25 milyon euro bonservis istedi. Bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Avrupa'nın önde gelen kulüplerin gözde ismi olmayı başardı.

    Fransız sağ bek oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal devreye girerken, Topçular ile Galatasaray arasında bir görüşme gerçekleştirildi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Cimbom'un Arsenal ile yaptığı görüşmede 25 milyon euro talep ettiğini ve kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü dile getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Sacha Boey da takımdan ayrılıp, yeni bir maceraya adım atmaya sıcak bakıyor. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 maçta forma giyen Boey, 1 gol ve 4 asist üretti. Boey'un Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

    SÜPER LİG ŞAMPİYONUNA INTER'DEN MÜJDE GELDİ!
    Serie A'da İnter, Atalanta'yı 3-2 yendi. Lacivert-Siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Bu durum Süper Lig şampiyonuna yaradı. Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitirecek takım gelecek sezon Devler Ligi'ne 1. ön eleme yerine 2. ön eleme turundan başlayacak ve 4 yerine 3 takımı elerse gruplara kalacak.



    ALTAY'DAN ÇİFTE MESAİ
    Belindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat olan Altay Bayındır geçtiğimiz günlerde saha çalışmalarına başlamıştı. Milli file bekçisi bazı günler günde çift antrenman yaparak idman eksiğini kapatmaya çalışıyor. Sezonu kapatan Altay, yeni sezona hazır girmek için hazırlık yapıyor. Fenerbahçe Altay ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



        F.BAHÇE BEKO GÜLDÜ
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi çeyrek finalinde F.Bahçe Beko, evinde Tofaş'ı 93-78 devirdi ve seride 1-0 öne geçti. Rövanş, 31 Mayıs'ta saat 20.30'da Bursa'da oynanacak ve Kanarya kazanırsa yarı finale çıkacak. Diğer maçta Anadolu Efes, Darüşşafaka'yı 104-94 yendi. Rövanş 31 Mayıs'ta saat 18.00'de.

        MİHA ZAJC SÜRE İSTEDİ
        Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak oyunculardan bir tanesi olan Miha Zajc hala yeni sözleşme imzalamış değil. Gelen bilgilere göre Zajc'ın menajeri F.Bahçe'den 10 gün kadar süre istedi. Özellikle İtalya'dan gelen tekliflerin masaya yatırıldığı ifade ediliyor. Slovenyalı merkez orta saha Fenerbahçe ile sözleşme imzalamazsa büyük ihtimalle İtalya'da forma giyecek. Zajc için Beşiktaş iddiaları da olsa da bu ihtimal zayıf görünüyor.

        BAHATTİN SOFUOĞLU İDDİALI
        Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 5. ayağında podyumda yer almak istiyor. MV Agusta Reparto Corse adına mücadele eden Sofuoğlu, 2-4 Haziran'da İtalya'da piste çıkacak.

        MESSI'Lİ PSG ŞAMPİYON
        Ligue 1'de PSG deplasmanda Strasbourg'la 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu. Messi'nin gol attığı maçta PSG 1 puanı alıp bitime 1 hafta kala üst üste 2 toplamda 11. kez mutlu sona ulaştı.

        ADEM BÜYÜK DE GİTTİ
        1. Lig ekiplerinden Manisa FK'da ayrılık kervanına Adem Büyük de katıldı. Daha önce Edgar Prib ile vedalaşan Manisa FK, tecrübeli futbolcu Adem Büyük'e de teşekkür etti. Tecrübeli golcü bu sezon 5 gol attı.

        ALTAY'IN BORCU KORKUTTU
        Altay'ın transfer yasağı 2023-24 sezonun ilk yarısında da sürecek. Başkan Ayhan Dündar, "Yasak en erken ocak ayında kalkar" derken, siyah beyazlı kulübün borcunun 10 milyon euro olduğu öğrenildi.

        BENFİCA ŞAMPİYON OLDU
        Portekiz Ligi son haftasında Benfica evinde Santa Clara'yı 3-0 yenerek 87 puanla şampiyon oldu. Porto 85 puanla ikinci sırada kaldı. Benfica 4 yıl sonra mutlu sona ulaştı ve 38. kez şampiyon oldu

        SEZONUN YILDIZI HAALAND
        İngiltere Premier Lig'de 2022-2023 sezonunun oyuncusu 35 gol atan Manchester City'li Erling Haaland seçildi. Haaland, 34 gol kaydeden Andy Cole ve Alan Shearer'i geride bırakmayı başarmıştı.

        EFELER DANİMARKA'YI EZDİ
        A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi A Grubu'ndaki ilk maçında konuk olduğu Danimarka'yı 3-0 yendi. Milliler, 2. maçında 31 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda Portekiz'le karşılaşacak.

        LUTON TOWN PREMIER LİG'DE
        Premier Lig'e yükselen son takım Luton Town oldu. Play-Off finalinde Coventry'i penaltılarla 6-5 yenen Luton Burnley ve Sheffield'ın ardından Premier Lig'e çıktı ve 200 milyon Pound'u kaptı.

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        Yeni itfaiyeciler göreve böyle hazırlanıyor
        Haberler Spor Bayern üst üste 11 toplamda ise 33. kez Bundesliga'da şampiyon olmayı başardı!
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