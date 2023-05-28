Bayern üst üste 11 toplamda ise 33. kez Bundesliga'da şampiyon olmayı başardı!

Bundesliga'da tarihi gün... Geçen hafta evinde Leipzig'e 3-1 yenilen Bayern Münih, son hafta öncesi Dortmund'un 2 puan gerisine düşmüştü. Dortmund, evinde Mainz'i ağırladı. Dortmund 2-0 geri düştüğü maçı 2-2 bitirdi ama yetmedi.

Bayern ise Köln deplasmanında 8'de Coman'la öne geçti. 81'de Ljubicic (pen) eşitliği getirdi. 89'da Musiala, Bayern'i şampiyon yaptı. İki takım ligi 71 puanda bitirirken Bayern ikili averajda (4-2 ve 2-2) üstün olduğu için mutlu sona ulaştı. Bayern üst üste 11 toplamda 33. kez ligi aldı.





ARSENAL İLE BOEY PAZARLIĞI

Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Arsenal ile Sacha Boey transferi için masaya oturdu. Cimbom, Fransız sağ bekin transferi için Ada temsilcisiyle yaptığı görüşmede 25 milyon euro bonservis istedi. Bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu başarılı performansla dikkatleri üstüne çeken Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, Avrupa'nın önde gelen kulüplerin gözde ismi olmayı başardı.

Fransız sağ bek oyuncusu için İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal devreye girerken, Topçular ile Galatasaray arasında bir görüşme gerçekleştirildi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Cimbom'un Arsenal ile yaptığı görüşmede 25 milyon euro talep ettiğini ve kulüpler arasındaki pazarlığın sürdüğünü dile getirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Sacha Boey da takımdan ayrılıp, yeni bir maceraya adım atmaya sıcak bakıyor. Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere toplam 31 maçta forma giyen Boey, 1 gol ve 4 asist üretti. Boey'un Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.