Adım adım Leandro Paredes: PSG ile bonservis pazarlığı için Fransa’ya çıkarma!

Fenerbahçe, daha önce ilk teması kurduğu Arjantinli ön libero Leandro Paredes'de süreç olumlu işliyor. Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki millî tangocunun menajeriyle kurulan temasta ışık göründü.

Menajeriyle yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenilirken Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde de Fransa'ya giderek PSG'yle bonservis pazarlığı yapacağı haberi geldi. Dört yıl önce 40 milyon Euro bedelle Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in mevcut piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.