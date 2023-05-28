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    Adım adım Leandro Paredes: PSG ile bonservis pazarlığı için Fransa’ya çıkarma!

    Fenerbahçe yönetimi, menajeriyle temas kurduğu Arjantinli ön libero Leandro Paredes’in transferinde PSG ile bonservis pazarlığı için Fransa’ya çıkarma yapacak.

    Adım adım Leandro Paredes

    Fenerbahçe, daha önce ilk teması kurduğu Arjantinli ön libero Leandro Paredes'de süreç olumlu işliyor. Fransız ekibinin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen 28 yaşındaki millî tangocunun menajeriyle kurulan temasta ışık göründü.

    Menajeriyle yeni bir görüşme daha yapacağı öğrenilirken Fenerbahçe yönetimi, önümüzdeki günlerde de Fransa'ya giderek PSG'yle bonservis pazarlığı yapacağı haberi geldi. Dört yıl önce 40 milyon Euro bedelle Zenit'ten PSG'ye transfer olan Paredes'in mevcut piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

    2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in kadrosunda yer alan Paredes, eğer transferi gerçekleşirse Ortega, Sosa ve Perotti'den sonra Fenerbahçe'de forma giyecek 4. Arjantinli olacak.

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    Haberler Spor Adım adım Leandro Paredes: PSG ile bonservis pazarlığı için Fransa’ya çıkarma!
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