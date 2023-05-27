Kartal Hertha Berlin’de oynayan Lucas Tousart’a kancayı taktı!

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Alman kulübüyle 3. sezonunu yaşayan Tousart, bu sezon Bundesliga'da 33 maçta forma giyerken 6 gol, 1 asistlik katkı verdi. Hem defansif hem de ofansif açıdan Beşiktaş'a katkı sağlayabileceği için listeye alınan futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro olarak gösteriliyor. Tousart, Hertha Berlin'den önce ülkesi Fransa'da Lyon'un yanı sıra Valenciennes'in başarısı için ter dökmüştü. Tousart'ın kariyerinde 385 maçta 15 gol ve 11 asisti bulunuyor.

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