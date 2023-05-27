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    • 27.05.2023 15:51
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    • 27.05.2023 15:51
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    FIFA’dan Halil Umut Meler’e görev

    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, U20 Dünya Kupası grup aşamasında oynanacak olan Kolombiya - Senegal müsabakasında düdük çalacak.

    takvim.com.tr
    FIFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, U20 Dünya Kupası'nda düdük çalacak. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Meler, yarın TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata Stadyumu'nda oynanacak Kolombiya - Senegal arasında oynanacak grup müsabakasında görevlendirdi.

    Söz konusu maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Donatas Rumsas (Litvanya) olacak. VAR'da da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.
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