Erman Toroğlu'dan Futbol Plus'a özel açıklamalar "Türkiye'de tek bir hakem var"

Spor dünyasının başarılı isimlerinden Erman Toroğlu, Futbol Plus Youtube kanalında Ceyda Dönmez ve Taner Karaman'ın konuğu oldu. Zorlu sorulara dobra şekilde yanıtlar veren Toroğlu, anılarıyla da herkesi şaşırtmayı başardı.
Kariyeri hakkında çarpıcı bilgiler veren Toroğlu, aynı zamanda kitabı ''Oynadım, Oynattım, Oynatalım'' hakkında da bilgiler verdi.
Hem özel hayatı hem de futbol hayatı hakkında çok özel detaylar veren Erman Toroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere neredeyse tüm kulüplerin geçmişiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.