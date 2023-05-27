Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.05.2023 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.05.2023 15:22
    ABONE OL

    Erman Toroğlu'dan Futbol Plus'a özel açıklamalar "Türkiye'de tek bir hakem var"

    Futbol Plus ekranlarına konuk olan Erman Toroğlu birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbol insanı Taner Karaman ve Ceyda Dönmez'in sorularını yanıtlarken Türkiye'nin hakem profilleri hakkında da yorum yaptı. Toroğlu sadece bir hakemin olduğunu belirttiği açıklamasında, Halil Umut Meler'e işaret etti. Toroğlu ilk kazandığı para ile ne yaptığından, şike süreçleri ile ilgili de çok sayıda konuda açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun Futbol Plus'a yaptığı açıklamalar...

    Türkiye’de tek bir hakem var

    Spor dünyasının başarılı isimlerinden Erman Toroğlu, Futbol Plus Youtube kanalında Ceyda Dönmez ve Taner Karaman'ın konuğu oldu. Zorlu sorulara dobra şekilde yanıtlar veren Toroğlu, anılarıyla da herkesi şaşırtmayı başardı.

    Kariyeri hakkında çarpıcı bilgiler veren Toroğlu, aynı zamanda kitabı ''Oynadım, Oynattım, Oynatalım'' hakkında da bilgiler verdi.

    Hem özel hayatı hem de futbol hayatı hakkında çok özel detaylar veren Erman Toroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş başta olmak üzere neredeyse tüm kulüplerin geçmişiyle ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    700 yıllık bir Bursa efsanesi
    Haberler Spor Erman Toroğlu'dan Futbol Plus'a özel açıklamalar "Türkiye'de tek bir hakem var"
        loading
        SON DAKİKA