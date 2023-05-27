Aslan Tottenham'da forma giyen Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için düğmeye bastı: Okan Buruk onay verdi!

Bu sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki orta saha için görüşmelerini sürdüren Galatasaray'ın yine Tottenham'da forma giyen 20 yaşındaki Senegalli orta saha Pape Matar Sarr için de nabız yokladığı belirtildi. Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan genç yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.