Kartal'da Redmond seferberliği: Beşiktaş İngiliz yıldızı takımda tutmak için yaptığı teklifi revize etti!

Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren ve o maç sonrasında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Nathan Redmond'ı takımda tutmak için kolları sıvadı...
29 yaşındaki İngiliz yıldıza ilk yaptığı teklifi revize eden Siyah-Beyazlılar son yapılan teklifte 1+1 yıllık kontrat yerine sözleşme süresini 2+1 yıla çıkardı.
Kara Kartal, Redmond'a ilk etapta teklif edilen yıllık 1.5 milyon Euro'yu da 300 bin artırarak 1.8'e çıkardı. Beşiktaş şimdi yıldız futbolcudan yapılan teklife cevap vermesine bekliyor.