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    Kartal'da Redmond seferberliği: Beşiktaş İngiliz yıldızı takımda tutmak için yaptığı teklifi revize etti!

    Beşiktaş, Nathan Redmond için yaptığı teklifi artırdı. 1+1 yerine 2+1 yıllık sözleşme öneren Beşiktaş 1.5 milyon Euro’luk teklifini de 1.8’e çıkardı. Kartal şimdi Redmond’dan gelecek cevabı bekliyor.

    Redmond seferberliği

    Beşiktaş, F.Bahçe derbisinde gösterdiği etkili performansla adından söz ettiren ve o maç sonrasında yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken Nathan Redmond'ı takımda tutmak için kolları sıvadı...

    29 yaşındaki İngiliz yıldıza ilk yaptığı teklifi revize eden Siyah-Beyazlılar son yapılan teklifte 1+1 yıllık kontrat yerine sözleşme süresini 2+1 yıla çıkardı.

    Kara Kartal, Redmond'a ilk etapta teklif edilen yıllık 1.5 milyon Euro'yu da 300 bin artırarak 1.8'e çıkardı. Beşiktaş şimdi yıldız futbolcudan yapılan teklife cevap vermesine bekliyor.

        Nathan Redmond'un da Siyah- Beyazlı takımda kalmaya sıcak baktığı ancak haziranda doğum yapacak eşinin İngiltere'ye dönmek istemesi nedeniyle ikilem yaşadığı öğrenildi.

        Redmond'ın eşini ikna ettiği takdirde yeni sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş'la bu sezon 25 lig maçına çıkan kanat oyuncusu 5 gol, 5 asist kaydetti.

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        Haberler Spor Kartal'da Redmond seferberliği: Beşiktaş İngiliz yıldızı takımda tutmak için yaptığı teklifi revize etti!
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