Kadıköy'de gol şov: Finale fener yaktı 3-0

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Sivasspor'u yenen Fenerbahçe oldu...
Yarı final ilk maçında Sivas'tan 0-0'lık beraberlik dönen Sarı-Lacivertliler, rövanşı 3-0 kazandı. Maçın 7. dakikasında Szalai'nin uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Batshuayi'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. 33'te sol kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu son anda kornere çeldi.
47'de Batshuayi'nin şutu üst direkten döndü, pozisyonun devamında Ferdi Kadıoğlu yarım voleyle topu ağlara gönderdi: 1-0. 58'de sol çaprazdan çizgiye inen Enner Valencia'nın arka direğe ortasında boş pozisyonda topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.