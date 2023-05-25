Kadıköy'de gol şov: Finale fener yaktı 3-0







TÜRK FUTBOLUNDA PROBLEM VAR

Türk futbolunda problem olduğunu belirten Jesus, "Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. Ligi ikinci ve üçüncü bitiren takımlar Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu" ifadelerini kullandı.

SAMET: 1 HAFTA BANA ZEHİR OLDU

Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Trezeguet ile arasında yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu. Samet, "Beni en hassas yerimden vurdular. Çok ağrıma gitti. 1 hafta bana zehir oldu. Trabzon doğumlu olduğum için bilhassa oyunculara iyi davrandım. Trezeguet'ye maç sonu gidip sarıldım. Böyle olacağını hayal bile edemezdim" dedi.