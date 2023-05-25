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    Kadıköy'de gol şov: Finale fener yaktı 3-0

    A Spor’dan yayınlanan maçta Kanarya 47’de Ferdi Kadıoğlu ile öne geçti. 58’de sahneye çıkan Batshuayi skoru 2-0 yaptı. Son sözü 85’te Joshua King söyledi. Final 1 Haziran’da oynanacak.

    Finale fener yaktı 3-0

    Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist, Sivasspor'u yenen Fenerbahçe oldu...

    Yarı final ilk maçında Sivas'tan 0-0'lık beraberlik dönen Sarı-Lacivertliler, rövanşı 3-0 kazandı. Maçın 7. dakikasında Szalai'nin uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Batshuayi'nin şutunu savunma çizgiden çıkardı. 33'te sol kanattan Gradel'in kullandığı serbest vuruşta İrfan Can topu son anda kornere çeldi.

    47'de Batshuayi'nin şutu üst direkten döndü, pozisyonun devamında Ferdi Kadıoğlu yarım voleyle topu ağlara gönderdi: 1-0. 58'de sol çaprazdan çizgiye inen Enner Valencia'nın arka direğe ortasında boş pozisyonda topla buluşan Michy Batshuayi'nin vuruşu ağlara gitti: 2-0.

        4 YIL SONRA FİNALDE
        74'te Valencia'nın sert şutu üst direkten dışarı çıktı. 85. dakikada Batshuayi'nin asistinde Joshua King topu ağlara yollayarak skoru 3-0'a getirdi ve son sözü söyledi. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 yıl sonra adını finale yazdı. Sarı-Lacivertliler 1 Haziran Perşembe günü final maçına çıkacak.



        FERDİ KADIOĞLU SİVAS'I SEVİYOR
        Bu sezon savunmanın sağında ve solunda oynayan ve gösterdiği performansla parmak ısırtan Ferdi Kadıoğlu, 4. kez fileleri sarstı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 3, kupada 1 gol attı. Ligde Sivas ağlarını 2 kez sarsan gurbetçi futbolcu, kupada da Yiğidolar'ın filelerine 1 gol daha atmayı başardı.



        10 YILLIK HASRET BU KEZ BITECEK Mİ?
        Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıran Fenerbahçe, 2017-2018 sezonundan bu yana ilk kez finale yükseldi. Sarı-Lacivertliler, en son 2017- 2018 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynamış ve Akhisar'a 3-2 kaybetmişti. Bu kupayı 6 kez kazanan Fenerbahçe en son 2012-2013 sezonunda şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı- Lacivertliler söz konusu sezonda Trabzonspor'u Moussa Sow'un golüyle 1-0 yenerek şampiyonluğu kazanmıştı.


            LİGİ KAZANMA ŞANSIMIZ VAR
            Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus Sivasspor Maçının ardından konuştu: "Hala ligi kazanma şansımız var. Kupada şansımız daha çok. Sezon içinde aslında ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı"



            Sivasspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda finale çıkan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus maç sonrası açıklamalarda bulundu. Jesus, "Hedefimiz kazanıp finale kalmaktı. Kaliteli oyunla gerçekleştirdik bunu. Kaliteli takımların atabileceği goller attık, teknik ve taktiksel anlamda. Oyuncularımı ve taraftarlarımı tebrik ediyorum.



            ŞAMPİYON OLSAK DA SÖYLERİM
            Hala ligi kazanma imkanımız var. Bu sezon içerisinde aslında bu ligin sportif gerçekliğini azaltacak şeyler yaşandı. Şampiyon olsak da söylerim. Çünkü çok fazla maç sahada oynanmadan kazanılmış sayıldı. Ancak olan oldu" diye konuştu.




                TÜRK FUTBOLUNDA PROBLEM VAR
                Türk futbolunda problem olduğunu belirten Jesus, "Şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek. Ligi ikinci ve üçüncü bitiren takımlar Avrupa Ligi'ne gidemeyecek. Türk futbolunun üstüne düşmesi gereken konu" ifadelerini kullandı.

                SAMET: 1 HAFTA BANA ZEHİR OLDU
                Fenerbahçe'nin stoperi Samet Akaydın, Trezeguet ile arasında yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu. Samet, "Beni en hassas yerimden vurdular. Çok ağrıma gitti. 1 hafta bana zehir oldu. Trabzon doğumlu olduğum için bilhassa oyunculara iyi davrandım. Trezeguet'ye maç sonu gidip sarıldım. Böyle olacağını hayal bile edemezdim" dedi.



                OYUNCULARDAN JESUS'A TEPKİ!
                Jorge Jesus maç sonrası takımı orta sahada toplayarak, tribünlere gidilmesini istedi. Oyuncular ise Jesus'u dikkate almadı ve hocanın isteğini yerine getirmedi. Bu duruma sinirlenen Portekizli çalıştırıcı, soyunma odasının yolunu tuttu.



                SÖZLEŞME KONUSU LİG BİTİMİNDE...
                Jorge Jesus, Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı hakkında net bir açıklama yapmadı. Portekizli çalıştırıcı maç sonrası sorulan, "Fenerbahçe ile kontratınız bitiyor. Takımda kalacak mısınız?" sorusuna, "Ben buraya gelirken büyük bir heyecanla geldim, kupalar kazanmaya geldim. Başkanımız da beni bu sebeple getirdi. 2 kupa var, 2 kupada da şansımızı devam ettiriyoruz. Lig bittikten sonra sözleşme konusu gündeme gelecektir" yorumunu yaptı.



                    MICHY BATSHUAYI KUPADA DA COŞTU
                    Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı yarı final rövanş maçında Michy Batshuayi ilk 11'de tercih edilen isimlerden biri oldu. İlk yarıda bir pozisyonu değerlendiremeyen Belçikalı yıldız, 58'de takımını 2 farklı üstünlüğe taşıyan gole imza attı. Sakatlık sürecini geride bıraktıktan sonra Giresunspor ve Trabzonspor ağlarını sarsan tecrübeli golcü, Sivasspor karşılaşmasını da boş geçmedi. Batshuayi, maçın 86. dakikasında ise King'e asist yaptı ve mücadeleyi 1 gol 1 asistle bitirdi.



                    VALENCİA'DAN 39 GOLE KATKI!
                    Fenerbahçe adına sezonun yıldızı olan Enner Valencia, Sivasspor maçını 1 asistle tamamladı. Ekvadorlu golcü, tüm kulvarlarda 32 kez ağları sarsarken, 7 kez de asist yapmış oldu. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 33 yaşındaki yıldız bu sezon toplamda 39 gole direkt katkı verdi.

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                    Haberler Spor Kadıköy'de gol şov: Finale fener yaktı 3-0
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