Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.
Bordo mavililerde hedef taraftarı önünde sahadan 3 puan ile ayrılmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.
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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor : Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez
F. Karagümrük :