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    • 22.05.2023 19:43
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    • 22.05.2023 19:44
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    Trabzonspor - F. Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS- Karagümrük maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!

    Süper Lig heyecanı 35.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu akşam Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Taraftarlar maçın canlı takip ekranını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor - F. Karagümrük CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Son şampiyon Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor.

    Bordo mavililerde hedef taraftarı önünde sahadan 3 puan ile ayrılmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

    MAÇI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

    Trabzonspor Fatih Karagümrük maçı öncesi Fırtına'nın 11'i de belli oldu.

    İLK 11'LER

    Trabzonspor : Uğurcan, Arif, Hüseyin, Bartra, Larsen, Siopis, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Visca, Gomez

    F. Karagümrük :

        BAKASETAS GERİ DÖNÜYOR

        İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti. Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.


        4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

        Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.
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        Haberler Spor Trabzonspor - F. Karagümrük CANLI MAÇ İZLE! TS- Karagümrük maçı canlı izle, bedava, kesintisiz, şifresiz!
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