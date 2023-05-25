Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro...

50 MİLYON EURO

Transfer haberleriyle tanınan ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere'de görüşmeler yapan yönetici Erden Timur, Boey ve Nelsson için bazı kulüplerle masaya oturdu. Habere göre Cimbom, birçok Avrupa kulübünün gündemine gelen iki futbolcusu için de kapıyı 25 milyon euro bedelden açacak. Bu tekliflerin altındaki öneriler ise değerlendirmeye dahi alınmayacak. Sarı-Kırmızılı yetkililerin iki futbolcunun olası satışından 50 milyon euro gelir hedeflediği ifade edildi.