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    Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro...

    Fabrizio Romano’nun haberine göre; Erden Timur, Ada’da görüşmelerini sıklaştırdı. Aslan, Sacha Boey ve Victor Nelsson’un satışından 50 milyon euro hedefliyor...

    50 Milyon Euro bombası

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray'ın transfer gündemi de hareketlilik kazandı. Sarı-Kırmızılı takımda yüksek bonservis getirileri sonrasında ayrılıkların yaşanması öngörülüyor. Cimbom'da Avrupa'nın radarındaki Sacha Boey ve Victor Nelsson ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

    50 MİLYON EURO
    Transfer haberleriyle tanınan ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; İngiltere'de görüşmeler yapan yönetici Erden Timur, Boey ve Nelsson için bazı kulüplerle masaya oturdu. Habere göre Cimbom, birçok Avrupa kulübünün gündemine gelen iki futbolcusu için de kapıyı 25 milyon euro bedelden açacak. Bu tekliflerin altındaki öneriler ise değerlendirmeye dahi alınmayacak. Sarı-Kırmızılı yetkililerin iki futbolcunun olası satışından 50 milyon euro gelir hedeflediği ifade edildi.

    BURUK'UN GÖZDELERİ
    Bu sezon Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 22 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey, 31 maçta oynarken 1 gol attı ve 4 de asist üretti. 24 yaşındaki Danimarkalı stoper Nelsson da 33 maçta görev alırken, takımına 1 gollük katkı verdi.
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        Haberler Spor Cimbom Boey ve Nelsson için pazarlık masasına oturdu: Hedef 50 milyon euro...
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