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    Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı: 1 yıl 10 yıla bedel!

    Valerien İsmael, “Beşiktaş’ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 23 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    1 yıl 10 yıla bedel

    Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, Türkiye ve Beşiktaş günleri hakkında konuştu. İngiltere'den The Times'a konuşan Ismael dikkat çeken ifadeler kullandı. İsmael, "Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım. Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz" dedi.



    BODRUM'DA BÜYÜK COŞKU
    MISLI.COM Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda iki hafta önce oynanan Harem Spor mücadelesini kazanarak şampiyon olmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor'da büyük coşku yaşanıyor. Ligin son maçında Final Spor'u konuk eden Çağdaş Bodrum Spor parkeden 103-89 galip ayrıldı. Ligi şampiyon bitiren Çağdaş Bodrum Spor maç sonunda törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa seremonisi sonrasında bir açıklama yapan Çağdaş Holding CEO'su ve Çağdaş Bodrum Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek arzusunda olduklarını da belirten Dağlarca Çağlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bodrum'dan gelen başkan böyle olur" ifadesini kullandı.



    TÜRK KADINININ 100. YIL ZAFERİ
    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türk kadınının Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı gururlarını artırdığını söyleyen VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Ülkemize 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Bizleri destekleyen dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti ise "Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.



        SAMET 4-6 MAÇ CEZA ALABİLİR
        Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydın, Süper Lig'deki Trabzonspor maçında Mısırlı futbolcu Trezeguet'ye türkürmesi nedeniyle tedbirli olarak 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Yıldız futbolcunun sevk edildiği maddeye göre 4 ila 6 maç arasında ceza alması bekleniyor. Konu ile ilgili hem Trabzonspor, hem Fenerbahçe hem de Samet Akaydın çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.



        PORTO DA DEVREYE GİRDİ
        Fenerbahçe'nin ocak ayında Braga'ya kiraladığı Bruma'ya bir kulüp daha talip oldu. Bruma'nın bonservisi almak isteyen Braga dışında Porto'nun da devreye girdiği ve Portekiz devinin teklifinin 4.5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi. Braga'nın teklifinin ise 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.



        ZAJC'A KOMŞUDAN TALİP VAR
        Yeni sezonda Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olan Miha Zajc'a, Serie A takımlarının yanı sıra Beşiktaş'ın da yoğun ilgisi devam ederken bir başka talip de Yunanistan'dan çıktı. Panathinaikos, sezon sonunda serbest kalacak futbolcuyla bir görüşme gerçekleştirdi. Teknik direktör Jorge Jesus ile yıldızı barışmayan ve bu sezon iyi formuna rağmen çoğunlukla yedek kulübesinde olan Sloven futbolcunun da takımdan ayrılmaya sıcak bakması, talip olan takımların elini güçlendiriyor. Fenerbahçe Yönetimi de Zajc ile henüz bir anlaşma sağlamış değil. Sloven futbolcu, bu sezon Sarı- Lacivertli forma ile tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada takımına 4 gol 4 asistlik katkı sağladı.

        RASHICA MÜJDESİ
        Galatasaray'da bu sezon sergilediği performansla teknik direktör Okan Buruk'un gözdelerinden biri olan Milot Rashica ile ilgili İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. Norwich City, Milot Rashica, Max Aarons ve Placheta ile yollarını ayırma kararı aldı. Norwich Sportif Direktörü Stuart Webber, Rashica'nın takımdan ayrılacağını ancak oyuncunun bonservisiyle bir takıma gideceğini dile getirdi. Cimbom'da bu sezon toplam 29 maçta oynayan Kosovalı futbolcu, 5 gol, 5 asist üretti. Sarı- Kırmızılılar, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rashica için Norwich ile masaya oturmaya hazır. Rashica için Aslan herhangi bir kiralama bedeli ödemezken, futbolcu ise 1.5 milyon euro kazanıyor.

        TAKIMDA KALMAK İSTİYOR
        Milot Rashica'nın menajeri Aykut Erçetin, geride bıraktığımız günlerde yıldız futbolcunun Galatasaray'da kalmak istediğini ve oyuncunun sadece şampiyonluğa odaklandığını dile getirmişti.



            MILAN'DA ZANIOLO HAZIRLIĞI
            Galatasaray'ın Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo için İtalya'dan bir transfer iddiası geldi. La Gazzetta Dello Sport'a göre; Milan, Zaniolo'yu kadrosuna katmak için sezon sonunu bekliyor. Haberde, Juventus'un da radarındaki Zaniolo'nun ülkesine dönmek için sabırsızlandığı ve İtalya'yı çalıştıran Roberto Mancini'nin de oyuncunun ülkesine dönmesini istediği vurgulandı. 23 yaşındaki Zaniolo'nun transferi için Milan'ın 35 milyon euro ödemesi gerekiyor.



            JUVENTUS İLE MASADAN KALKTI
            Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Angel Di Maria'nın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. İtalyan basını, Nisan ayından bu yana olumlu giden yeni sözleşme görüşmelerinin bozulduğunu ve yıldız oyuncunun artık İtalyan devinde oynamama ihtimalinin yükseldiğini yazdı. Haziran ayında Juventus ile sözleşmesi bitecek olan futbolcunun Torino'dan bedelsiz olarak ayrılması öngörülüyor. Bu sezon Juventus formasıyla 37 karşılaşmaya çıkan Angel Di Maria, 8 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu. Sezon başında Galatasaray futbolcu ile ilgilenmiş ancak bu transfer gerçekleşmemişti. Tangocu'nun yıllık maaş beklentisinin 5 milyon euro olduğu iddia ediliyor.



            TOPRAK'TAN YAMAHA'YA VEDA
            Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'dan sezon sonunda ayrılacağını açıkladı. Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Şampiyonası'nda BMW takımında yarışacak.



            GICA HAGİ VE TAKIMI ROMANYA'DA ŞAMPİYON
            Cimbom'un unutulmaz ismi Gheorghe Hagi'nin çalıştırdığı Farul Constanta tarihi bir maç sonunda Romanya'da şampiyon oldu. Steaua Bükreş karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazanan Constanta, yeni adıyla ilk şampiyonluğunu elde etti. Hagi, hocalık kariyerinde toplam 5. kupasını kazandı. Rumen efsane, Galatasaray ile Türkiye Kupası kaldırmış, ülkesinde de 3 kez ipi göğüslemişti.

            GÜNEŞ GİBİ DOĞDU
            Beşiktaş, Şenol Güneş'le 22 maçta, 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Güneş, 2. döneminde 2.36 puan ortalaması yakaladı.

            GOL PAİXAO'DAN SORULUR!
            Altay'da 21 gole ulaşan Marco Paixao, 2018-2019, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarının ardından 4. kez ligin en golcü ismi oldu. Paixao'yu 19 golle Sakaryaspor'un yıldız oyuncusu Kabongo Kasongo takip etti.


            HAMİLTON'A DEV TEKLİF
            Ferrari, Mercedes'le sözleşmesi sezon sonu bitecek Lewis Hamilton'a yıllık 40 milyon sterlin kazanacağı bir kontrat önerecek. Ferrari, pilot ikilisini Hamilton ve Charles Leclerc'den oluşturmak istiyor.


            1. LİG'DE PLAY-OFF HEYECANI
            TFF 1. Lig'de play-off ilk tur maçları cuma günü oynanacak. Program: 17.00 Bodrum- Göztepe (Bodrum İlçe), 20.00 Sakaryaspor- Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk). Maçlar tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak.


            FENER'İ YENMEK İSTİYORUZ
            Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'nda oynayacakları yarı final rövanş maçını değerlendirdi. Çalımbay, "Rakibimiz iyi bir takım. Tek amacımız kazanmak" ifadelerini kullandı.

            GÖZTEPE UEFA LİSANSI ALDI
            TFF Kulüp Lisans Kurulu, gelecek sezon için 18 kulübün UEFA, 7 kulübün ise Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazandığını duyurdu. İncelemeler sonucunda Göztepe de gelecek sezon için lisans aldı.

            HEAT FİNALE ÇOK YAKIN
            NBA'de Miami Heat, Boston Celtics'i 128-102 yendi ve Doğu Konferansı final serisinde 3-0 öne geçti. Miami'de Vincent 20, Celtics'te ise Tatum 14 sayı attı. Heat 4. maçı kazanırsa finalist olacak.

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            Haberler Spor Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı: 1 yıl 10 yıla bedel!
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