Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı: 1 yıl 10 yıla bedel!





SAMET 4-6 MAÇ CEZA ALABİLİR

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Samet Akaydın, Süper Lig'deki Trabzonspor maçında Mısırlı futbolcu Trezeguet'ye türkürmesi nedeniyle tedbirli olarak 41. maddeden PFDK'ya sevk edildi. Yıldız futbolcunun sevk edildiği maddeye göre 4 ila 6 maç arasında ceza alması bekleniyor. Konu ile ilgili hem Trabzonspor, hem Fenerbahçe hem de Samet Akaydın çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.





PORTO DA DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin ocak ayında Braga'ya kiraladığı Bruma'ya bir kulüp daha talip oldu. Bruma'nın bonservisi almak isteyen Braga dışında Porto'nun da devreye girdiği ve Portekiz devinin teklifinin 4.5 milyon Euro'yu bulabileceği belirtildi. Braga'nın teklifinin ise 2.5 milyon Euro civarında olduğu ifade ediliyor.