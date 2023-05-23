Valerien Ismael'den Beşiktaş itirafı: 1 yıl 10 yıla bedel!

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra İngiltere Championship ekiplerinden Watford'un başına geçen Valerien Ismael, Türkiye ve Beşiktaş günleri hakkında konuştu. İngiltere'den The Times'a konuşan Ismael dikkat çeken ifadeler kullandı. İsmael, "Beşiktaş'ta geçirdiğim 1 yıl, başka bir kulüpte 10 yıla bedel. Müthiş bir stres ve talep vardı. Benim için harika bir fırsattı. Başka bir ülkeyi, başka bir kültürü tanıdım. Vodafone Park'ın gürültüsü ve atmosferi inanılmaz. Kızıma kulak tıkacı almıştım. Rakip topu alır almaz ıslıklamaya başlarlar. Oyuncularımla konuşmak bile çok zordu. Türkiye, futbol konusunda çok fanatik. Futbol başta gelir ve ardından aile, din ve geri kalanlar gelir. Sokağa çıktığınızda, insanların kulübe duyduğu sevgiyi hissediyorsunuz" dedi.
BODRUM'DA BÜYÜK COŞKU
MISLI.COM Türkiye Basketbol Ligi Özgür Adıgüzel Sezonu'nda iki hafta önce oynanan Harem Spor mücadelesini kazanarak şampiyon olmayı garantileyen Çağdaş Bodrum Spor'da büyük coşku yaşanıyor. Ligin son maçında Final Spor'u konuk eden Çağdaş Bodrum Spor parkeden 103-89 galip ayrıldı. Ligi şampiyon bitiren Çağdaş Bodrum Spor maç sonunda törenle şampiyonluk kupasına kavuştu. Kupa seremonisi sonrasında bir açıklama yapan Çağdaş Holding CEO'su ve Çağdaş Bodrum Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, çok gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek arzusunda olduklarını da belirten Dağlarca Çağlar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bodrum'dan gelen başkan böyle olur" ifadesini kullandı.
TÜRK KADINININ 100. YIL ZAFERİ
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi kupasını 6. kez müzesine götürmeyi başaran VakıfBank, kupa zaferinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi. Türk kadınının Cumhuriyetin 100. yılındaki bu başarısı gururlarını artırdığını söyleyen VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, "Ülkemize 6. kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu getirdik. 12. uluslararası kupamızı kazandık. Bizleri destekleyen dünyanın dört bir tarafındaki taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. Başantrenör Giovanni Guidetti ise "Herkes her şeyini ortaya koydu, sınırlarını zorladı. Bu çaba olmasaydı böyle bir sonuç elde edemezdik. Kulübümüze de çok teşekkür etmek istiyorum. Benim hayatımı çok kolaylaştırıyorlar" ifadelerini kullandı.