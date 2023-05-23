Orta sahaya Paredes: Fenerbahçe Arjantinli Paredes'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı!

Mali krizle boğuşan Juventus, Paredes ile devam etmeme kararı aldı. PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Paredes'i Fransız kulübü uygun bir bedelle satma kararı aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçeli kurmaylar da Paredes için hemen devreye girdi.