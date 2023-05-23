Orta sahaya Paredes: Fenerbahçe Arjantinli Paredes'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı!

Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe, önemli bir transfer için hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes.
Mali krizle boğuşan Juventus, Paredes ile devam etmeme kararı aldı. PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Paredes'i Fransız kulübü uygun bir bedelle satma kararı aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçeli kurmaylar da Paredes için hemen devreye girdi.
PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe, PSG ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Leandro Paredes'in transferi daha uygun fiyata bitebilecek.