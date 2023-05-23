Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Orta sahaya Paredes: Fenerbahçe Arjantinli Paredes'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı!

    Juventus mali kriz nedeniyle PSG’den kiraladığı Leandro Paredes ile devam etmeme kararı aldı. Bunun üzerine PSG de oyuncunun uygun bedelle satışına karar verdi. Fenerbahçe de Arjantinli ön libero için devre girdi...

    Takvim
    Orta sahaya Paredes
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmakta kararlı olan Fenerbahçe, önemli bir transfer için hamle yaptı. Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki isim Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Arjantinli ön libero Leandro Paredes.

    Mali krizle boğuşan Juventus, Paredes ile devam etmeme kararı aldı. PSG ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Paredes'i Fransız kulübü uygun bir bedelle satma kararı aldı. Bunun üzerine de Fenerbahçeli kurmaylar da Paredes için hemen devreye girdi.

    PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO
    Arjantinli yıldızın menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe, PSG ile de masaya oturmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında olan Leandro Paredes'in transferi daha uygun fiyata bitebilecek.

        28 yaşında ve 1.80 boyunda olan Paredes 2019 yılında 40 milyon Euro bedelle Zenit'ten PSG'ye transfer olmuştu. 52 kez Arjantin Milli Takım formasını da terleten Paredes söz konusu maçlarda 4 kez fileleri havalandırdı.

        Orta sahada tekniği kadar mücadelesi ile de tanınan Arjantinli futbolcu, ön libero dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Gösterdiği kanundan haberi yok
        Haberler Spor Orta sahaya Paredes: Fenerbahçe Arjantinli Paredes'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı!
            loading
            SON DAKİKA