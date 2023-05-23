La Liga'da ortalık karıştı: Real Madridli futbolcu ırkçı saldırıya maruz kaldı!

İspanya 1. Futbol Ligi olan La Liga'da Valencia ile Real Madrid önceki akşam karşılaştı. Mücadele 1-0 Valencia'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid'li oyuncu Vinicius Jr. 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı! Saha karıştı! Rakibi tarafından boğazının sıkıldığını söyleyen Vinicius Jr., ırkçı saldırıya maruz kaldı.

Rakip takım kalecisi Giorgi Mamardashvili ile tartışan Brezilyalı forvete top atıldı! Aynı zamanda tribünlerden oyuncuya "mono" yani maymun aynı anlamına gelen çirkin tezahürat yapıldı. Bu ırkçılığa tüm dünyadan tepki yağdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 22 yaşındaki futbolcuya destek mesajı yolladı. Brezilya basını da Vinicius Jr.'a yapılan saldırıyı manşetlerine taşıdı. Genç futbolcu ise yaşananlardan sonra şu mesajı yayınladı: Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi.