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    La Liga'da ortalık karıştı: Real Madridli futbolcu ırkçı saldırıya maruz kaldı!

    La Liga karıştı! Önceki akşam Real Madrid ile Valencia karşılaştı. Maçın 90+7. dakikasında Brezilyalı oyuncu Vinicius Jr., taraftarın ırkçı saldırılarına maruz kaldı! Yapılan çirkin tezahüratlara tepki yağdı! Soruşturma başlatıldı.

    ’Rezil’lig!

    İspanya 1. Futbol Ligi olan La Liga'da Valencia ile Real Madrid önceki akşam karşılaştı. Mücadele 1-0 Valencia'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Real Madrid'li oyuncu Vinicius Jr. 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı! Saha karıştı! Rakibi tarafından boğazının sıkıldığını söyleyen Vinicius Jr., ırkçı saldırıya maruz kaldı.

    Rakip takım kalecisi Giorgi Mamardashvili ile tartışan Brezilyalı forvete top atıldı! Aynı zamanda tribünlerden oyuncuya "mono" yani maymun aynı anlamına gelen çirkin tezahürat yapıldı. Bu ırkçılığa tüm dünyadan tepki yağdı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva, 22 yaşındaki futbolcuya destek mesajı yolladı. Brezilya basını da Vinicius Jr.'a yapılan saldırıyı manşetlerine taşıdı. Genç futbolcu ise yaşananlardan sonra şu mesajı yayınladı: Bir zamanlar Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano ve Messi'nin oynadığı lig olarak tanınan La Liga şimdi ırkçıların ligi.



    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Irkçılık, dünyayı ayaklandırdı. La Liga yönetimi, soruşturma başlattı. Oyuncunun daha önce 9 kez ırkçılık hakkında şikayette bulunduğu vurgulandı. Stadyumdaki görseller de toplandı. Irkçı saldırıda bulunduğu belirlenen taraftarların ömür boyu maçlara giremeyeceği açıklandı.



    BU İLK DEĞİL
    Yeşil sahalardaki ırkçılığın sonu gelmedi. Barcelona'nın Kamerunlu forveti Eto, 2005'de Real Zaragoza deplasmanında oynadığı karşılaşmada sahaya fıstık atılarak ve maymun sesleri çıkartılarak provoke edildi. Brezilya Neymar, İskoçya ile Brezilya arasındaki maçta sahaya muz atılınca şoka girdi.

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    Haberler Spor La Liga'da ortalık karıştı: Real Madridli futbolcu ırkçı saldırıya maruz kaldı!
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