Icardi kendini aştı! PSG, Inter ve Sampdoria’daki dönemlerini geride bıraktı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 19 gol atan Mauro Icardi, Galatasaray'a 7 de asist katkısı verdi. Bonservisi Fransız devi Paris Saint Germain'de bulunan 30 yaşındaki golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarları da başarılı performansıyla coşturdu. Mauro Icardi, önceki kulüplerine kıyasla gol atma sıklığını da Cimbom'da artırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, İtalyan ekibi Sampdoria'da 211 dakikada bir gol atarken, Inter'de 135 dakika aralıkla gol üretti. PSG'de 146 dakikada bir gol kaydeden Tangocu, Galatasaray'da ise her 89 dakikada bir rakip ağları sarsmayı bildi. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcunun takımda kalmasını hedefliyor.