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    Icardi kendini aştı! PSG, Inter ve Sampdoria’daki dönemlerini geride bıraktı

    Arjantinli golcü Mauro Icardi, Galatasaray’da kendini aştı. Süper Lig’de 19 gol atan Icardi, gol atma sıklığı incelendiğinde PSG, Inter ve Sampdoria’daki dönemlerini geride bıraktı.

    Icardi kendini aştı

    Bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 19 gol atan Mauro Icardi, Galatasaray'a 7 de asist katkısı verdi. Bonservisi Fransız devi Paris Saint Germain'de bulunan 30 yaşındaki golcü, Sarı-Kırmızılı taraftarları da başarılı performansıyla coşturdu. Mauro Icardi, önceki kulüplerine kıyasla gol atma sıklığını da Cimbom'da artırmayı başardı. Arjantinli futbolcu, İtalyan ekibi Sampdoria'da 211 dakikada bir gol atarken, Inter'de 135 dakika aralıkla gol üretti. PSG'de 146 dakikada bir gol kaydeden Tangocu, Galatasaray'da ise her 89 dakikada bir rakip ağları sarsmayı bildi. Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü futbolcunun takımda kalmasını hedefliyor.



    ARJANTİNLİ İLK YARILARI SEVİYOR
    Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon attığı 19 golün 11'ini ilk yarılarda, 8'ini ise ikinci devrelerde attı. Arjantinli yıldızın 6 golü de penaltı vuruşlarından geldi.



    WANDA NARA AYRILIĞI DOĞRULADI
    İspanyol basını, Wanda Nara ile Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi arasındaki çalkantılı aşkla ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Söz konusu habere göre ünlü sunucu Nara, Icardi ile yeniden ayrıldığını doğruladı. Haberde ayrıca Nara'nın, sosyal medya fenomeni Candela Lecce'nin Icardi'ye yönelik taciz suçlamalarıyla ilgili, "Bu söylentiler beni tüketti" sözlerine de yer verildi.

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