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    • 22.05.2023 23:10
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    • 22.05.2023 23:10
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    Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin PFDK'ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Samet Akaydin PFDK’ye sevk edildi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydin'i Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


    TFF'den yapılan açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun Trabzonspor karşılaşmasında "tükürmesi" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

    TRABZONSPOR AKAYDİN'İ KINAMIŞTI
    Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe'yle karşılaştıkları maçta rakip oyuncu Samet Akaydın'ın, futbolcuları Mahmoud Trezeguet'ye yönelik olduğu ileri sürülen davranışını kınamıştı.

    Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet gol sevinci sonrasında secdeye giderken, Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın dönerek oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir." denildi.

    Samet Akaydın ile ilgili gereğinin yapılması gerektiği kaydedilen açıklamada, "Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonundan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye, futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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