Beşiktaş geriye düştüğü maçta Adana Demir'i yıldızlarıyla yıktı!





MANTIK DIŞI HUKUK DIŞI BİR LİG

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu."dedi. Güneş,"Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinleniyorsunuz, bir maç oynuyorsunuz. Bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray- Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etseydi, diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? Bir hafta maç ne oldu diye bekleyecekti."diye konuştu.