Beşiktaş geriye düştüğü maçta Adana Demir'i yıldızlarıyla yıktı!

Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla devirdi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada tabelayı değiştirdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu:
1-0... 43'te Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 44'te ceza sahası içinde oluşan karambolde Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı. Kartal mutlak bir golden oldu.
GEDSON'DAN MÜTHİŞ GOL
47'de Gedson müthiş bir vuruşla skoru 2-1'e taşıdı. 70'te Saiss, Cherif Ndiaye tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Cenk ağlara gönderdi: