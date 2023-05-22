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    Beşiktaş geriye düştüğü maçta Adana Demir'i yıldızlarıyla yıktı!

    Kartal, 19’da Belhanda’nın golüyle şok yaşadı. Beşiktaş, 45+4 ve 90+5’te Aboubakar, 47’de Gedson ve 72’de Cenk Tosun ile 3 puanı kaptı. Rakibine evinde ilk yenilgisini tattırdı. Üst üste 6. kez kazandı.

    Kartal’dan demir yumruk

    Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1'lik skorla devirdi. Ev sahibi ekip, 19. dakikada tabelayı değiştirdi. Colley'den seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Belhanda'nın vuruşunda top ağlarla buluştu:

    1-0... 43'te Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar'ın kafa vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 44'te ceza sahası içinde oluşan karambolde Cenk Tosun istediği vuruşu yapamadı. Kartal mutlak bir golden oldu.

    45+4'te Beşiktaş beraberlik golünü buldu. Aboubakar, ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşla skoru eşitledi: 1-1.



    GEDSON'DAN MÜTHİŞ GOL
    47'de Gedson müthiş bir vuruşla skoru 2-1'e taşıdı. 70'te Saiss, Cherif Ndiaye tarafından düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Cenk ağlara gönderdi:

        1-3... 90+3'te Ertaç, Gedson'u yere indirdi. Hakem Mustafa Kürşad Filiz 2. kez penaltı kararı verdi. Penaltıyı Aboubakar gole çevirdi: 1-4. Beşiktaş, rakibine evinde ilk yenilgisini tattırdı.



        CENK REKORA ORTAK OLDU
        Süper Lig'de Adana Demirspor'a ilk kez gol atan Cenk Tosun, en fazla takıma gol atan iki oyuncudan biri oldu. Cenk Tosun 32 farklı takıma karşı gol atmış oldu. Burak Yılmaz da 32 takıma gol attı.



        MANTIK DIŞI HUKUK DIŞI BİR LİG
        Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş 4-1 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Tecrübeli hoca, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu."dedi. Güneş,"Bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinleniyorsunuz, bir maç oynuyorsunuz. Bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray- Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etseydi, diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? Bir hafta maç ne oldu diye bekleyecekti."diye konuştu.



            İZİN VERMEYELİM
            Güneş maçın hakemi ile ilgili de "Maç içerisinde ben bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum. Faullerin birçoğunun seyirci baskısı altına verildiğini hissettim"ifadelerini kullandı. Sözlerini sürdüren başarılı hoca,"Nifak tohumları ekenlere izin vermeyelim..Taraftar bizi seviyor. Umarım bu sevgi devam eder sonuçlar ne olursa olsun. Oyuncular da bunu kıymetini bilmeli" dedi.



            SÖYLENECEK BİR ŞEY YOK
            Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok,"Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok." diye konuştu.



            COLLEY'DEN KÖTÜ HABER
            Beşiktaş'tın stoperi Omar Colley, Adana Demirspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Colley, BAY geçilecek haftadan sonraki Kasımpaşa maçında oynayamayacak.



                ONUR BULUT SON ANDA ÇIKARILDI
                Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sağ bek Onur Bulut'un Adana Demirspor deplasmanında neden kadroda yer almadığına açıklık getirdi. Deneyimli teknik adam, "Onur bir darbe aldı. O yüzden kadrodan çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.



                HADZİAHMETOVİC İLK ASİSTLERİNİ YAPTI
                Ara transfer döneminde Konyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Amir Hadziahmetovic ilk golünü 32. haftadaki Galatasaray derbisinde atmıştı. Bosna Hersekli futbolcu, Adana Demirspor maçında önce Aboubakar'a sonra da Gedson'a asist yaptı. Amir, 1 gol 2 asiste ulaştı.



                ABOUBAKAR RAKİP TANIMIYOR
                35. haftadaki Adana Demirspor deplasmanında 3 puan mücadelesi veren Beşiktaş'ta maça 11'de başlayan Vincent Aboubakar, takımını ateşleyen isim oldu. Siyah- Beyazlılar'ın Kamerunlu yıldızı ilk yarının uzatma bölümünde klas bir vuruşla ve son bölümde penaltıdan rakip kaleci Ertaç Özbir'i avladı. Son oynadıkları 10 maçta 12. golünü atmayı başaran golcü futbolcu, Siyah-Beyazlı taraftarları da coşturdu. Ayrıca Vincent Aboubakar, kulübün eski golcüsü Bobo'dan sonra lig tarihinde 3 farklı sezonda 11 golün üzerinde gol atan iki yabancı oyuncudan biri oldu.



                    GEDSON İLKİ YAŞADI
                    Adana Demirspor ile oynanan lig maçında takımını öne geçiren golü atan Gedson Fernandes Beşiktaş formasıyla ilk golünü kaydetme başarısı gösterdi. Bu gol aynı zamanda Beşiktaş'ın 2. yarılarda attığı en erken olarak da lig tarihine geçti. Siyah-Beyazlı futbolcu attığı golün ardından da büyük sevinç yaşadı.

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