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    Ada’dan Nelsson’a kanca! Danimarkalı yıldız İngilizlerin gözdesi oldu

    23. şampiyonluğa koşan G.Saray’da görev yapan Victor Nelsson’a İngiltere’den Burnley ile Brighton kulüpleri kancayı taktı. Danimarkalı stoperin satışı halinde yönetim 20 milyon euro’nun üstünde bir gelir hedefliyor.

    Ada’dan Nelsson’a kanca

    Spor Toto Süper Lig'de topladığı 79 puanla şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atan Galatasaray'da forma giyen futbolculara Avrupa kulüpleri ilgi göstermeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezlerinden biri olan Victor Nelsson, transferde İngiliz kulüplerinin radarına girdi.



    ADA'DAN İKİ KULÜP TALİP OLDU
    24 yaşındaki Danimarkalı stopere İngiltere'den Burnley ile Brighton kulüpleri yakından ilgi gösteriyor. Nelsson'un bazı maçlarını da izleyen iki kulübün, sezon sonunda Cimbom'un kapısını çalmak için hazırlandığı ortaya çıktı. Nelsson'un, Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2026'ya kadar devam ediyor. Sarı-Kırmızılı futbolcunun geleceğiyle ilgili son karar sezon sonu itibarıyla verilecek.



    CAZİP BİR TEKLİF BEKLENİYOR
    Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılacak toplantıda Victor Nelsson'un da geleceği şekillenecek. Buruk'un, Nelsson'un ilk etapta kalmasını istediği ancak gelecek cazip bir teklife de onay vereceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 32 maçta 1 gol atan Nelsson'un satışı halinde yönetimin, 20 milyon euro bedelin üzerinde bir gelir hedeflediği öğrenildi. Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

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    Haberler Spor Ada’dan Nelsson’a kanca! Danimarkalı yıldız İngilizlerin gözdesi oldu
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