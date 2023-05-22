Ada’dan Nelsson’a kanca! Danimarkalı yıldız İngilizlerin gözdesi oldu





CAZİP BİR TEKLİF BEKLENİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ile yönetim arasında yapılacak toplantıda Victor Nelsson'un da geleceği şekillenecek. Buruk'un, Nelsson'un ilk etapta kalmasını istediği ancak gelecek cazip bir teklife de onay vereceği belirtildi. Bu sezon Galatasaray'da 32 maçta 1 gol atan Nelsson'un satışı halinde yönetimin, 20 milyon euro bedelin üzerinde bir gelir hedeflediği öğrenildi. Nelsson'un tek taraflı serbest kalma bedeli ise 25 milyon euro olarak belirlenmişti.

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