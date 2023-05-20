Yeniden Taremi sesleri: Jesus takımda kalırsa Fener’e gelme ihtimali güçlenecek

Ancak Taremi'nin Porto ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması bunun yanında yaşının da 30 olması bonservis ücretinin daha aşağı çekilmesine neden olabilecek.

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