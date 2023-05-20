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    Yeniden Taremi sesleri: Jesus takımda kalırsa Fener’e gelme ihtimali güçlenecek

    Daha önce de ismi Fenerbahçe ile anılan Porto’nun İranlı golcüsü Mehdi Taremi yeniden gündeme geldi. Portekiz basını, “Jesus kalırsa Fenerbahçe’ye gitme şansı da çok yüksek” ifadesini kullandı.

    Yeniden Taremi sesleri

    Fenerbahçe Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürürken, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Wilfried Zaha ve Livakovic'in isimleri Fenerbahçe ile anılırken Portekiz basınından son derece önemli bir iddia daha geldi.

    Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi transfer listesine ekledi. Transferde en önemli etkenin Jorge Jesus olduğu belirtilirken, oyuncunun tercihinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı.

    İranlı golcünün, ilk tercihinin Premier Lig'te oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı belirtildi.

        GOL MAKİNESİ...
        BU sezon Porto formasıyla 48 maça çıkan Taremi, bu maçlarda 26 kez fileleri havalandırırken 13 gol pası verdi. TransferMarkt'a göre ise golcü oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak biliniyor.

        Ancak Taremi'nin Porto ile sadece 1 yıllık sözleşmesinin kalmış olması bunun yanında yaşının da 30 olması bonservis ücretinin daha aşağı çekilmesine neden olabilecek.

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        Haberler Spor Yeniden Taremi sesleri: Jesus takımda kalırsa Fener’e gelme ihtimali güçlenecek
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