Yeniden Taremi sesleri: Jesus takımda kalırsa Fener’e gelme ihtimali güçlenecek

Fenerbahçe Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda hedefini sürdürürken, transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Wilfried Zaha ve Livakovic'in isimleri Fenerbahçe ile anılırken Portekiz basınından son derece önemli bir iddia daha geldi.
Portekiz basınından Sport TV'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Porto'da forma giyen Mehdi Taremi'yi transfer listesine ekledi. Transferde en önemli etkenin Jorge Jesus olduğu belirtilirken, oyuncunun tercihinde Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de kalmasının büyük etkisi olacağı aktarıldı.
İranlı golcünün, ilk tercihinin Premier Lig'te oynamak olduğu belirtilirken, Jorge Jesus kalırsa Fenerbahçe'ye olumlu bakacağı belirtildi.