Jorge Jesus ve Arda Güler buzları eritti!





CHAVEZ'E TEKLİF YOK

Beşiktaş'ın ön libero için ilgilendiği iddia edilen 27 yaşındaki Luis Chavez için için ülkesi Meksika'dan bir iddia geldi. Habere göre şu ana kadar, Chavez'in herhangi bir teklif almadığı ya da bir kulüple ileri düzeyde bir görüşme yok. Avrupa'dan bir teklif gelmedikçe tecrübeli orta saha oyuncusunun da ayrılmak istemediği haberde yer aldı.



EKAMBI'DEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş'ın Aboubakar'ın tavsiyesiyle gündemine aldığı Kamerunlu Karl-Toko Ekambi'den kötü haber geldi. Bonservisi Lyon'da bulunan, Rennes'te kiralık oynayan oyuncu için Rennes'in hocası Genesio, "Ekambi'nin bonservisini kullanacağız" dedi.



RONALDO AVRUPA'YA DÖNEBİLİR

Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, Avrupa futboluna geri dönebileceği bildirildi. Alman basını, Bayern Münih ile iş birliği anlaşması imzalamak isteyen bir iş insanının Alman ekibine bu işbirliği karşılığında Cristiano Ronaldo'nun transferini finanse edebileceği belirtildi.



POCHETTINO TEMMUZ'DA CHELSEA'DE

İngiltere basını Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra göreve geçici olarak Frank Lampard'ı getiren Chelsea'nin Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'yu 1 Temmuz'da takımın başına getireceğini öne sürdü. Tecrübeli eknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da haberde yer aldı. 51 yaşındaki Pochettino, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.



THY EUROLEAGUE'DE FİNALİN ADI KONDU

THY Euroleague'de finalistler belli oldu. Olympiakos, Monaco'yu 76-62 yendi. İlk iki çeyreği 14-20 ve 29-41'lik skorlarla yenik geçen Yunan ekibi üçüncü çeyrekte rakibine sadece 2 sayı attırırken, 27 sayı çıkardı. Son çeyrek başa baş geçse de Olympiakos adını finale yazdı. Real Madrid-Barcelona maçı da nefes kesti. Real, ilk yarıyı 36-42 geri kapatsa da maçı 78-66 kazanarak adını finale yazdırdı. Olympiakos- Real Madrid finali yarın Litvanya'da Zalgiris Arena'da saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.



MARQUİNHOS 5 YIL DAHA

PSG Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.



MARTİNEZ'E YENİ KONTRAT

İngiliz basını Manchester United'ın bu sezon etkili bir performans gösteren 25 yaşındaki Arjantinli stoperi Lisandro Martinez'in 2027'de sona erecek olan sözleşmesini uzatacağını öne sürdü.



LİGDE KALMAK SEVİNDİRİCİ

TFF 1. Lig'in son haftasında bugün Tuzla'yı ağırlayacak Altay'ın hocası Ayhan Tuna Üzümcü, "Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu" dedi.



FLAŞ SPALETTİ İDDİASI

İtalyan medyası Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin, kulüp Başkan De Laurentis ile gerilim yaşadığını ve bu nedenle bu yaz takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.



5 FUTBOLCU SINIRDA

Sivasspor maçı öncesinde Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görürse deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.



EVİNDE 15 MAÇTIR GEÇİT VERMİYOR

Cimbom, ligde Nef Stadı'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Galatasaray evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Okan Buruk ve öğrencileri iç sahada 41 puan toplarken, 36 gol atıp 15 gol yedi.



LİDERİN KONUĞU SİVAS

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-Kırmızılılar 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ardından 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı- Beyazlılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Nicolo Zaniolo cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Cezası biten Sacha Boey ise kadroya dönecek. Son 3 maçını kaybeden Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivas'ta ise Ziya Erdal ve Murat Paluli sakatlığı, Yatabare, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan ise cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.



3 AYRI YERDEN TEKLİF ALDIK

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekvador'un Machdeportes radyosuna bağlanan Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas dikkat çekici açıklamalar yaptı. Vargas, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Meksika, Brezilya ve Dubai'den transfer teklifleri aldık. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu. Tecrübeli golcü bu sezon Süper Lig'de 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.



SÜPER LİG'DE İKİ HEYECAN

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında bugün Kasımpaşa saat 16.00'da sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede ise Kayserispor ile Alanyaspor da 3 puan için karşılaşacak.



VİNİCİUS'A YENİ SÖZLEŞME

Ada basını, Real Madrid ekibinin Vinicius Junior ile yeni sözleşme imzalayacağını ve 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya yıllık 23 milyon euro ödeme yapılacağını duyurdu. Sambacı bu sezon 20 gol, 18 asist üretti.



DENVER SERİYİ 2-0 YAPTI

NBA Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets evinde LA Lakers'ı 108-103 yenip seride 2-0 öne geçti. Nuggets'ta Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Lakers'ta ise LeBron James 22 sayı attı.



GİRESUN'DA ARDA KILIÇ ŞOKU

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un defans oyuncusu Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sol diz ön çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapattı.



2 YIL SONRA 5 TAKIMIZ

Türkiye, Konferans Lig'inde Fiorentina'nın Basel'i yenmesi ile UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada bitirdi. 13. sıradaki İsviçre'yi geçmeyi başaran Türkiye, böylelikle 2024-25 sezonundan itibaren Avrupa'da yeniden 5 takımla temsil edilecek. 2024-25'te Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off'tan, lig ikincisi ise 2. ön elemeden katılacak. Avrupa Ligi'nde ise Türkiye Kupası'nın sahibi Play-Off'ta, lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön elemesinde ve lig 4.'sü de Konferans Ligi 2. ön elemesinde mücadele edecek. UEFA ülke puanı sıralamasında eğer 13. sıraya düşseydik Türkiye Kupası şampiyonu, Kupa 2'ye Play-Off yerine 3. ön elemeden başlayacaktı. Lig 3.'sü ise lig 4.'sü ile birlikte Konferans'a 2. ön elemeden start verecekti.



FORMALAR 15 HAZİRAN'DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!

Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, yeni sponsorluk anlaşmasını tamamladıktan sonra duyuruyu yapacak. Fırtına, 15 Haziran tarihinde yeni sezon formalarını satışa sunmayı planlıyor. Trabzonspor, geçmiş yıllarda olduğu gibi 4 farklı yeni sezon formasını görücüye çıkaracak. Taraftarlar da yeni formalar için beklemeye geçti.

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