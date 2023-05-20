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    Jorge Jesus ve Arda Güler buzları eritti!

    Derbi maçta Jesus ile Arda Güler saha içinde tartışmıştı. Ancak maç sonunda Portekizli teknik adamın maç sonu Arda Güler’e sarıldığı ve buzları erittiği öğrenildi. İşte sizler için derlediğimiz 20 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Jesus Arda’ya sarıldı

    Perşembe gecesi Kadıköy'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek sezonun ilk derbi galibiyetini aldığı karşılaşmada teknik direktör Jorge Jesus ile Arda Güler'in taç çizgisi önündeki tartışması dikkat çekmişti. Jesus'un sert bir şekilde Arda'yı azarlamasına genç futbolcu kayıtsız kalmamış ve cevap vermişti. Gelen bilgilere göre; maç sonrasında soyunma odasında çok farklı bir görüntü vardı. Portekizli teknik adamın soyunma odasında Arda Güler'e sıkıca sarıldığı ve yanaklarından öptüğü öğrenildi. Böylece saha içinde yaşanan tartışma saha içinde kalmış oldu. Arda, Trabzonspor derbisinde sergilediği başarılı futbol ve yaptığı asistle yayıncı kuruluş tarafından maçın oyuncusu seçilmişti.



    DEPLASMAN KABUSU
    Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, hem rakibi karşısındaki 26 yıllık galibiyet hasretine bir son veremedi hem de ligdeki deplasman kabusunu sürdürdü. Fenerbahçe mağlubiyetiyle birlikte ligdeki son 8. deplasman maçını da kaybeden Trabzonspor bu süreçte sadece ligden çekilen Gaziantep FK karşısında deplasmanda hükmen galibiyetle ayrıldı. Bordo- Mavili takım ligdeki deplasman puan durumunda ise küme düşme potasının hemen üzerinde 15. sırada yer alıyor.

    LAHTIMI'NIN MENAJERİNDEN YENİ TALEP
    Trabzonspor'da bir önceki teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda transfer edilen Faslı oyuncusu Montasser Lahtimi, hem o dönemde hem de yeni teknik direktör Nenad Bjelica döneminde yeteri kadar forma şansı bulamadı. Bugüne kadar sadece 8 maçta 127 dakika sahada kalan Lahtimi'nin menajeri Yassine Chadi, oyuncunun geleceğiyle ilgili bir karar verebilmek için yönetim kurulundan görüşme talep etti. Lahtimi'nin menajerinin yönetim kuruluna, oyuncunun daha çok süre alabileceği bir takıma gitmesi yönünde talepte bulunması bekleniyor. 22 yaşındaki futbolcu Karadeniz ekibine Rabat'tan transfer edilmişti.



        ARİF BOŞLUK'A ŞANS DOĞDU
        Eren Elmalı, Fenerbahçe ile oynanan maçta gördüğü sarı kart nedeniyle ceza sınırına ulaşarak cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Bjelica'nın Karagümrük maçında o bölgede genç oyuncu Arif Boşluk'a formayı vermesi bekleniyor.



        HOLLANDA'DA SAVAŞ ÇIKTI
        UEFA Konferans Ligi'nde AZ Alkmaar ile West Ham United arasında oynanan ve İngiliz ekibinin 1-0 kazanarak finale yükseldiği maç sonrası ortalık karıştı. Tribünde yer alan West Ham futbolcularının aileleri, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşarken, Hollandalı holiganların saldırısına uğradı. Holiganlar, West Ham taraftarlarının bulunduğu tribüne zorla girerek İngilizlere saldırmaya başladı. Bunun üzerine West Ham futbolcuları Michail Antonio, Flynn Downes, Lucas Paqueta ve Said Benrahma ailelerini korumak için reklam panolarından atlayıp tribüne koştu. West Ham Teknik Direktörü David Moyes "Ailemiz oradaydı onlar için çok endişelendik. Umarım UEFA bunun üzerine gider" diye konuştu.



        TÜRK VOLEYBOLU İÇİN TARİHİ GÜN
        Voleybol CEV Şampiyonlar Ligi finalinde Vakıf- Bank bugün Eczacıbaşı ile karşı karşıya gelecek. CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımının karşılaşacağı İtalya'daki final bugün 18.30'da başlayacak. Bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde 8 final oynayıp 5'ini kazanan ve her iki alanda da rekorun sahibi olan VakıfBank, turnuvanın yarı finalinde Fenerbahçe Opet'i altın sette geçip adını finale yazdırdı. Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Çeyrek finalde Developres'i 2 maçta da geçen Eczacıbaşı yarı finalde de Novara'yı geçerek finalde Vakıfbank'ın rakibi oldu.



            BİYONİK ADAM FERDİ
            Bu sezon Fenerbahçe'nin en istikrarlı isimlerinden bir tanesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun performansı adeta parmak ısırttı. 23 yaşındaki futbolcu çoğunlukla savunmanın sağında zaman zaman da solunda gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezlerinden bir tanesi oldu. Ferdi Kadıoğlu bu sezon şimdiye kadar toplam 50 resmi maçta forma giydi. Bu 50 maçın 44'ünü Fenerbahçe formasıyla 6'sını da Milli Takım'da oynadı. Toplam 4 bin 295 dakika sahada kalan Ferdi Kadıoğlu fiziksel kapasite olarak ne kadar iyi durumda olduğunu da ispatlamış oldu.



            İRFAN CAN GÜN SAYIYOR
            Fenerbahçe'nin opsiyon hakkını kullanmaya karar verdii İrfan Can Eğribayat için resmi sürecin her an tamamlanabileceği öğrenildi. İrfan Can'ın sözleşmesi 4 yıllık olacak.



            ZAJC PERFORMANSIYLA YÖNETİME MESAJ VERDİ
            Fenerbahçe'nin Trabzonspor derbisinde maça damgasını vuran isimlerinden bir tanesi de Miha Zajc oldu. Merkez orta sahada gösterdiği performansla beğeni toplayan Sloven oyuncu, Luan Peres'in attığı 2. golde yaptığı asist ve öncesindeki şık hareketle de hafızalarda yer edindi. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Zajc ile hala yeni sözleşme imzalanmış değil. Birçok futbol otoritesi Zajc'ın takımda kalması gereken isimlerden birisi olduğunu ifade ediyor.



                TÜM GÜN FENER HER GÜN FENER
                Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup ettiği maçta fileleri havalandıran Michy Batshuayi'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Fenerbahçe formasıyla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belçikalı forvet, "Tüm gün Fener, her gün Fener" ifadelerini kullandı. Batshuayi'nin bu fotoğrafı İstanbul'un hangi semtinde çekildiği bilinmezken, paylaşımı ve giydiği kıyafetler sanal alemde büyük ilgi gördü.



                CRİSTOPH DAUM YOĞUN BAKIMDA
                Türkiye'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Teknik Direktör Cristoph Daum, New York'ta yoğun bakıma alındı. Bir süredir kanser tedavisi gören 69 yaşındaki Alman efsane, geçtiğimiz günlerde kendi adına çekilen belgesel nedeniyle F.Bahçe Kulübü'nü ziyaret etmişti.



                LİDERİN MAÇI KARDEŞLER'İN
                MHK 35. hafta hakemlerini açıkladı. G.Saray-Sivas maçını Arda Kardeşler yönetecek. Adana Demir- Beşiktaş karşılaşmasında Kürşad Filiz, Trabzon-Karagümrük mücadelesinde ise Turgut Doman düdük çalacak. F.Bahçe ise haftayı BAY geçecek.



                    ICARDİ'YE ÖZEL FORMA
                    Gs Store, takımın yıldızı Mauro Icardi'ye özel yeni bir forma tasarladı. Arjantinli yıldız formayı sırtına geçirip şunları paylaştı: G.Saray ile birlikte benim için bu özel formayı çıkardık. Kulübümüzü ve taraftarlarımızı temsil eden sembolümüzden esinleniyor. Hayatım boyunca dövme olarak göğsümde taşıyacağım.



                    HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR
                    Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'la yarın deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Kartal bugün yapacağı çalışmanın ardından Adana'ya hareket edecek. Beşiktaş öte yandan dünkü idmanda Türk Bayrağı açarak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutladı.



                    TOSUN PAŞA'YA YENİ SÖZLEŞME
                    Beşiktaş 31 yaşındaki golcü futbolcusu Cenk Tosun'la 2+1 yıllık sözleşme yenilemek için anlaşma sağladı. Yıldız golcünün yeni sözleşmeye kısa süre içeresinde imza atacağı belirtildi. Şenol Güneş'in göreve gelmesiyle Vincent Aboubakar ile birlikte etkili bir performans ortaya koyan Tosun Paşa, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 29 maçta takımına 13 gol, 3 asistlik katkıda bulundu. Yıldız futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda forma giydiği 2 karşılaşmada ise 3 gol, 1 asist üretti.



                        CHAVEZ'E TEKLİF YOK
                        Beşiktaş'ın ön libero için ilgilendiği iddia edilen 27 yaşındaki Luis Chavez için için ülkesi Meksika'dan bir iddia geldi. Habere göre şu ana kadar, Chavez'in herhangi bir teklif almadığı ya da bir kulüple ileri düzeyde bir görüşme yok. Avrupa'dan bir teklif gelmedikçe tecrübeli orta saha oyuncusunun da ayrılmak istemediği haberde yer aldı.

                        EKAMBI'DEN KÖTÜ HABER
                        Beşiktaş'ın Aboubakar'ın tavsiyesiyle gündemine aldığı Kamerunlu Karl-Toko Ekambi'den kötü haber geldi. Bonservisi Lyon'da bulunan, Rennes'te kiralık oynayan oyuncu için Rennes'in hocası Genesio, "Ekambi'nin bonservisini kullanacağız" dedi.

                        RONALDO AVRUPA'YA DÖNEBİLİR
                        Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor. Suudi Arabistan ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldızın, Avrupa futboluna geri dönebileceği bildirildi. Alman basını, Bayern Münih ile iş birliği anlaşması imzalamak isteyen bir iş insanının Alman ekibine bu işbirliği karşılığında Cristiano Ronaldo'nun transferini finanse edebileceği belirtildi.

                        POCHETTINO TEMMUZ'DA CHELSEA'DE
                        İngiltere basını Graham Potter ile yollarını ayırdıktan sonra göreve geçici olarak Frank Lampard'ı getiren Chelsea'nin Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino'yu 1 Temmuz'da takımın başına getireceğini öne sürdü. Tecrübeli eknik direktör ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı da haberde yer aldı. 51 yaşındaki Pochettino, son olarak PSG'yi çalıştırmıştı.

                        THY EUROLEAGUE'DE FİNALİN ADI KONDU
                        THY Euroleague'de finalistler belli oldu. Olympiakos, Monaco'yu 76-62 yendi. İlk iki çeyreği 14-20 ve 29-41'lik skorlarla yenik geçen Yunan ekibi üçüncü çeyrekte rakibine sadece 2 sayı attırırken, 27 sayı çıkardı. Son çeyrek başa baş geçse de Olympiakos adını finale yazdı. Real Madrid-Barcelona maçı da nefes kesti. Real, ilk yarıyı 36-42 geri kapatsa da maçı 78-66 kazanarak adını finale yazdırdı. Olympiakos- Real Madrid finali yarın Litvanya'da Zalgiris Arena'da saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

                        MARQUİNHOS 5 YIL DAHA
                        PSG Brezilyalı savunma oyuncusu Marquinhos'un sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki takım kaptanı sözleşmesinin 30 Haziran 2028'e kadar uzatıldığı bildirildi.

                        MARTİNEZ'E YENİ KONTRAT
                        İngiliz basını Manchester United'ın bu sezon etkili bir performans gösteren 25 yaşındaki Arjantinli stoperi Lisandro Martinez'in 2027'de sona erecek olan sözleşmesini uzatacağını öne sürdü.

                        LİGDE KALMAK SEVİNDİRİCİ
                        TFF 1. Lig'in son haftasında bugün Tuzla'yı ağırlayacak Altay'ın hocası Ayhan Tuna Üzümcü, "Ligin son 2 haftasına kadar sıkıntılı bir süreç geçirsek de takımı ligde tutmak bizim adımıza sevindirici oldu" dedi.

                        FLAŞ SPALETTİ İDDİASI
                        İtalyan medyası Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin, kulüp Başkan De Laurentis ile gerilim yaşadığını ve bu nedenle bu yaz takımdan ayrılabileceğini öne sürdü.

                        5 FUTBOLCU SINIRDA
                        Sivasspor maçı öncesinde Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sergio Oliveira, Milot Rashica ve Fredrik Midtsjö sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, kart görürse deplasmanda oynanacak Ankaragücü maçında cezalı duruma düşecek.

                        EVİNDE 15 MAÇTIR GEÇİT VERMİYOR
                        Cimbom, ligde Nef Stadı'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Galatasaray evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Okan Buruk ve öğrencileri iç sahada 41 puan toplarken, 36 gol atıp 15 gol yedi.

                        LİDERİN KONUĞU SİVAS
                        Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında bugün Galatasaray ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-Kırmızılılar 24 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet ardından 76 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı- Beyazlılar ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 mağlubiyet sonucunda 37 puanla 11. sırada yer alıyor. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da Nicolo Zaniolo cezası nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Cezası biten Sacha Boey ise kadroya dönecek. Son 3 maçını kaybeden Rıza Çalımbay'ın çalıştırdığı Sivas'ta ise Ziya Erdal ve Murat Paluli sakatlığı, Yatabare, Goutas, Ulvestad ve Erdoğan ise cezası nedeniyle zorlu karşılaşmada görev alamayacak.

                        3 AYRI YERDEN TEKLİF ALDIK
                        Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek Enner Valencia ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ekvador'un Machdeportes radyosuna bağlanan Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas dikkat çekici açıklamalar yaptı. Vargas, "Fenerbahçe ile yeni sözleşme için görüşmelerimiz devam ediyor. Ancak Meksika, Brezilya ve Dubai'den transfer teklifleri aldık. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu. Tecrübeli golcü bu sezon Süper Lig'de 28 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

                        SÜPER LİG'DE İKİ HEYECAN
                        Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında bugün Kasımpaşa saat 16.00'da sahasında İstanbulspor'u konuk edecek. 19.00'da başlayacak mücadelede ise Kayserispor ile Alanyaspor da 3 puan için karşılaşacak.

                        VİNİCİUS'A YENİ SÖZLEŞME
                        Ada basını, Real Madrid ekibinin Vinicius Junior ile yeni sözleşme imzalayacağını ve 22 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya yıllık 23 milyon euro ödeme yapılacağını duyurdu. Sambacı bu sezon 20 gol, 18 asist üretti.

                        DENVER SERİYİ 2-0 YAPTI
                        NBA Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets evinde LA Lakers'ı 108-103 yenip seride 2-0 öne geçti. Nuggets'ta Jokic 23 sayı, 17 ribaund ve 12 asistle triple-double yaptı. Lakers'ta ise LeBron James 22 sayı attı.

                        GİRESUN'DA ARDA KILIÇ ŞOKU
                        Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor'un defans oyuncusu Arda Kılıç, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sol diz ön çapraz bağ sakatlığı sonrası sezonu kapattı.

                        2 YIL SONRA 5 TAKIMIZ
                        Türkiye, Konferans Lig'inde Fiorentina'nın Basel'i yenmesi ile UEFA ülkeler sıralamasında 12. sırada bitirdi. 13. sıradaki İsviçre'yi geçmeyi başaran Türkiye, böylelikle 2024-25 sezonundan itibaren Avrupa'da yeniden 5 takımla temsil edilecek. 2024-25'te Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne Play-Off'tan, lig ikincisi ise 2. ön elemeden katılacak. Avrupa Ligi'nde ise Türkiye Kupası'nın sahibi Play-Off'ta, lig 3.'sü Avrupa Ligi 2. ön elemesinde ve lig 4.'sü de Konferans Ligi 2. ön elemesinde mücadele edecek. UEFA ülke puanı sıralamasında eğer 13. sıraya düşseydik Türkiye Kupası şampiyonu, Kupa 2'ye Play-Off yerine 3. ön elemeden başlayacaktı. Lig 3.'sü ise lig 4.'sü ile birlikte Konferans'a 2. ön elemeden start verecekti.

                        FORMALAR 15 HAZİRAN'DA GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR!
                        Trabzonspor Kulübü, yeni sezon formalarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bordo-Mavililer, yeni sponsorluk anlaşmasını tamamladıktan sonra duyuruyu yapacak. Fırtına, 15 Haziran tarihinde yeni sezon formalarını satışa sunmayı planlıyor. Trabzonspor, geçmiş yıllarda olduğu gibi 4 farklı yeni sezon formasını görücüye çıkaracak. Taraftarlar da yeni formalar için beklemeye geçti.

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