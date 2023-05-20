Galatasaray - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'de heyecan 35. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Sivasspor'u ağırlıyor.

Aslan'da hedef, Sivas karşısında sahadan 3 puan ile ayrılıp şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak. Konuk ekip ise zorlu deplasmandan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde.

Galatasaray Sivasspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi.

Sivasspor : Ali Şaşal, Samba, Caner, Appindangoye, Alaaddin, Cofie, Robin, Hakan, Gradel, N'jie, Caicedo

34. RANDEVU



Galatasaray ile Sivasspor, oynayacakları maçla birlikte ligde 34. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 33 müsabakada sarı-kırmızılılar, 20 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 7 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 70 golüne, Sivasspor 44 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

İÇ SAHA KARNESİ



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 16 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 41 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 36 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Medipol Başakşehir ile mücadele etti ve 1-0 galip ayrıldı.



EVİNDE 15 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray ayrıca ligde Nef Stadyumu'nda oynadığı son 15 müsabakada yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, evinde sadece 2. haftada Giresunspor'a 1-0'lık skorla mağlup olurken, bu maçın ardından oynadığı 15 mücadelede 13 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada kalesinde 26 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Okan Buruk'un ekibi, 14 maçta da kalesini gole kapadı. Aslan ayrıca kaydettiği 71 golle de Fenerbahçe'nin ardından en çok gol atan ikinci takım olarak yer alıyor.