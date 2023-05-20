Bjelıca kanunları: İdmanda daha çok çalışan formayı kapıyor!

Bu nedenle son haftalarda Markovic'e forma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayan, bir başka kiralık oyuncu Gbamin'e ise az süre veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a forma şansı tanımıştı.