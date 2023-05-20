Bjelıca kanunları: İdmanda daha çok çalışan formayı kapıyor!

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, kalan maçlar öncesi önemli bir karar aldı.
Hırvat teknik adam, ligde kalan haftalarda gelecek sezon takımda kalacak veya kalması muhtemel isimlere forma şansı verme kararı aldı.
Bu nedenle son haftalarda Markovic'e forma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayan, bir başka kiralık oyuncu Gbamin'e ise az süre veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a forma şansı tanımıştı.