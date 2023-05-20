Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Bjelıca kanunları: İdmanda daha çok çalışan formayı kapıyor!

    Hırvat hoca Nenad Bjelica, ligde kalan haftalarda daha çok gelecek sezon takımda kalacak veya kalması muhtemel oyunculara forma şansı verme kararı aldı...

    Bjelıca kanunları

    Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala gelecek sezonun iskeletini oluşturmak isteyen teknik direktör Nenad Bjelica, kalan maçlar öncesi önemli bir karar aldı.

    Hırvat teknik adam, ligde kalan haftalarda gelecek sezon takımda kalacak veya kalması muhtemel isimlere forma şansı verme kararı aldı.

    Bu nedenle son haftalarda Markovic'e forma şansı tanımayan, kiralık sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Yazıcı'yı kadroya almayan, bir başka kiralık oyuncu Gbamin'e ise az süre veren Bjelica, yine ayrılma ihtimali olan isimlerden Gomez'i de keserek daha çok Umut Bozok'a forma şansı tanımıştı.

        DENSWIL'İ DE DÜŞÜNMÜYOR
        Bjelıca'nın kalan haftalarda da bu tercihlerine devam edeceği ve en önemli hedefinin gelecek sezon için kadroda bir iskelet oluşturmak olduğu öğrenildi.

        Bjelica bu konuyla ilgili olarak da net bir açıklama yaparak, "Önümüzdeki sene bizimle olacak oyuncularla devam etmeyi onlara şans vermeyi planlıyoruz" dedi. Bjelica, Hollandalı stoper Stefano Denswil'i de kadroda düşünmüyor. İdmlarda daha çok çalışan formayı kapıyor.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        28 Mayıs son anket sonuçları!
        Haberler Spor Bjelıca kanunları: İdmanda daha çok çalışan formayı kapıyor!
            loading
            SON DAKİKA