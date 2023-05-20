Ghezzal bombası: Beşiktaş Cezayirli yıldızla yolları ayırabilir!

KAYIP SEZON OLDU

Beşiktaş'ın sezon sonu Rachid Ghezzal için gelecek teklifleri değerlendirmeye alması bekleniyor. Teknik Direktör Şenol Güneş de Cezayirli yıldız için daha önce "Ghezzal için kayıp bir sezon oldu" ifadelerini kullanmıştı. Yıldız futbolcunun Beşiktaş ile olan kontratı 2024'te bitecek.

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