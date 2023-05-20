Ghezzal bombası: Beşiktaş Cezayirli yıldızla yolları ayırabilir!

Beşıktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal için flaş bir iddia ortaya atıldı. Kartal'ın 31 yaşındaki Cezayirli yıldızına Körfez ekiplerinin talip olduğu belirtildi. İsmi açıklanmayan birkaç takımın Cezayirli yıldızla yakından ilgilendiği ifade edildi.
31 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve yönetimin de hem yaşadığı sakatlıklar hem de yüksek maaşı nedeniyle Rachid Ghezzal'la yolları ayırmaya sıcak baktığı kaydedildi.
31 yaşındaki yıldız kanat oyuncusu sakatlığı sebebiyle bu sezon Siyah-Beyazlı forma ile 11 Süper Lig maçına çıkan tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.