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    Trabzonspor’un hocası Bjelica derbi mağlubiyetinin ardından konuştu: Onlar attı ama biz atamadık

    F.Bahçe’yi kutluyorum. Çok pozisyon bulduk ama atamadık. Eğer pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. F.Bahçe ise pozisyonları değerlendirdi. 3-0’dan sonra elimizden geleni yaptık. Ancak inanılmaz pozisyonlar kaçırdık.

    Onlar attı ama biz atamadık

    Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Hırvat teknik adam, "Maça baktığımızda çok fazla pozisyon bulduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonları değerlendirsek farklı olurdu" dedi.



    İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDIK
    Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonları değerlendirdiğini ve bu anlamda becerikli olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, sözlerine şöyle devam etti: 3-0'dan sonra futbolcularım elinden geleni yaptı. İnanılmaz goller kaçırdık. Biz maç kazanmaya çalışıyoruz.



    EKSİKLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ
    Oyuncularımı farklı pozisyonlara deneyip neler yapabileceklerini görmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın tüm yeteneğini görmek istiyorum. Bugün istemediğimiz bir sonuç aldık ama mücadelemize devam edeceğiz. Eksiklerimizin üzerine gidip becerilerimizi ön plana çıkarmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize güvenmesini istiyorum.



        PERES 7 YIL SONRA GOL ATTI
        Fenerbahçe'de eylül ayında sakatlık yaşayan ve nisan ayında tam anlamıyla sahalara dönen Luan Peres, her hafta performansını yükseltmeyi başardı. 28 yaşındaki savunmacı, sakatlık dönüşü sol beke yerleşti. Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 16. maçına çıkan Peres, ilk kez fileleri sarsmayı başardı. Peres, "Kazandığımız için mutluyuz. Gol atmak beni duygulandırdı diyebilirim" şeklinde konuştu. Savunmanın solunda görev yapan Brezilyalı oyuncu, en son golünü 2016 yılında Porteguesa formasıyla kaydetmişti.



        TREZEGUET OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI
        Maça kulübede başlayan Trezeguet, 62. dakikada Umut Bozok'un yerine oyuna dahil oldu. Mısırlı futbolcu, 80. dakikada penaltıdan Fırtına'nın tek sayısını attı. Bu sezon ligde 8. kez fileleri sarsan Trezeguet, tüm kulvarda ise 10'uncu kez golle buluştu.



        FENERBAHÇE'Yİ YENEBİLİRDİK
        Trabzonspor'un, İspanyol stoperi Bartra karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Fırsatları değerlendiremediklerini söyleyen Bartra, "İlk yarı istediğimiz futbolu oynayamadık. Pozisyon bulduk atamadık. Fenerbahçe'yi yenebilirdik. Onlar bulduğu fırsatları kullandı" dedi.



            5'Li SAVUNMA TARTIŞMASI
            Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı 5'li savunma kurgusuyla dizildi. Sağ bekte Edin Visca, sol bekte ise Stryger Larsen'in oynaması tartışma yarattı. Savunmanın ortasında ise Marc Bartra, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı görev yaptı. Özellikle Visca'nın çok etkisizleştiği gözlendi. Orta sahada Siopis ve Doğucan Haspolat yan yana savunmanın önünde yer alırken, ikilinin önünde ise Marek Hamsik görev yaptı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a neredeyse hiç top gelmezken, iki futbolcu adeta sahanın içinde kayboldu. Nenad Bjelica'nın bu tercihi çok eleştirildi.

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            Haberler Spor Trabzonspor’un hocası Bjelica derbi mağlubiyetinin ardından konuştu: Onlar attı ama biz atamadık
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