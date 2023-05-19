Trabzonspor’un hocası Bjelica derbi mağlubiyetinin ardından konuştu: Onlar attı ama biz atamadık

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi aldığı galibiyetten dolayı kutlayan Hırvat teknik adam, "Maça baktığımızda çok fazla pozisyon bulduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonları değerlendirsek farklı olurdu" dedi.
İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDIK
Fenerbahçe'nin yakaladığı pozisyonları değerlendirdiğini ve bu anlamda becerikli olduğunu söyleyen Nenad Bjelica, sözlerine şöyle devam etti: 3-0'dan sonra futbolcularım elinden geleni yaptı. İnanılmaz goller kaçırdık. Biz maç kazanmaya çalışıyoruz.
EKSİKLERİN ÜZERİNE GİDECEĞİZ
Oyuncularımı farklı pozisyonlara deneyip neler yapabileceklerini görmeye çalışıyoruz. Oyuncularımın tüm yeteneğini görmek istiyorum. Bugün istemediğimiz bir sonuç aldık ama mücadelemize devam edeceğiz. Eksiklerimizin üzerine gidip becerilerimizi ön plana çıkarmaya çalışacağız. Taraftarlarımızın bize güvenmesini istiyorum.