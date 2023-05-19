Trabzonspor’un hocası Bjelica derbi mağlubiyetinin ardından konuştu: Onlar attı ama biz atamadık





5'Li SAVUNMA TARTIŞMASI

Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı 5'li savunma kurgusuyla dizildi. Sağ bekte Edin Visca, sol bekte ise Stryger Larsen'in oynaması tartışma yarattı. Savunmanın ortasında ise Marc Bartra, Hüseyin Türkmen ve Eren Elmalı görev yaptı. Özellikle Visca'nın çok etkisizleştiği gözlendi. Orta sahada Siopis ve Doğucan Haspolat yan yana savunmanın önünde yer alırken, ikilinin önünde ise Marek Hamsik görev yaptı. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok'a neredeyse hiç top gelmezken, iki futbolcu adeta sahanın içinde kayboldu. Nenad Bjelica'nın bu tercihi çok eleştirildi.

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