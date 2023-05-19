TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan mesajda, "Formasını giydiği İtalya'nın Roma takımı ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen A Milli futbolcumuz Zeki Çelik'i tebrik ediyor, 31 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Sevilla'ya karşı oynanacak final maçında kendisine yürekten başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- Spor
- 19.05.2023 15:38
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- Son Güncelleme:
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- 19.05.2023 15:38
TFF'den Zeki Çelik'e tebrik mesajı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Zeki Çelik için bir tebrik mesajı yayımladı.
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