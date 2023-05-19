Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 19.05.2023 15:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.05.2023 15:38
    ABONE OL

    TFF'den Zeki Çelik'e tebrik mesajı

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Roma ile UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen milli futbolcu Zeki Çelik için bir tebrik mesajı yayımladı.

    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    FETÖ ve PKK Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verdi
    Haberler Spor TFF'den Zeki Çelik'e tebrik mesajı
        loading
        SON DAKİKA