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    • 19.05.2023 15:26
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    • 19.05.2023 15:26
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    Luan Peres 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı!

    Fenerbahçe’nin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, Trabzonspor karşısında takımının ikinci golünü kaydederek, bu sezonki ilk golünü attı. Peres ayrıca kariyerinde 7 yılın ardından gol sevinci yaşamış oldu.

    Luan Peres 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı!
    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakada sarı-lacivertlilerin Brezilyalı savunmacısı Luan Peres, 7 yılın ardından gol sevinci yaşadı. Müsabakanın 58. dakikasında rakip fileleri havalandıran Peres, takımını da 2-0 öne geçirmiş oldu. 28 yaşındaki futbolcu attığı golle 7 yıllık aranın ardından rakip fileleri sarsmış oldu. Peres, son olarak 2016'da Brezilya'nın Porteguese takımında forma giydiği dönemde 2 gol kaydetmişti.
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    Haberler Spor Luan Peres 7 yıl sonra gol sevinci yaşadı!
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