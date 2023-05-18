UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu: Sevilla-Roma





SEVILLA, 7'NCİ KEZ FİNALDE

Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7'nci finalinde 7'nci şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak.