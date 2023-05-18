UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu: Sevilla-Roma

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu gece oynandı. Rakiplerini eleyen Sevilla ve Roma finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla, normal süresi 1-1 biten rövanş maçını uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak finale çıktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Suso ve Lamela kaydetti. Juventus'un golü ise Vlahovic'ten geldi.
SEVILLA, 7'NCİ KEZ FİNALDE
Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7'nci finalinde 7'nci şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak.