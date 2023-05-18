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    • 19.05.2023 07:00
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    • 19.05.2023 07:00
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    UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu: Sevilla-Roma

    UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final rövanş maçları bu gece tamamladı. Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla 7'inci kez finale adını yazdırırken, Bayer Leverkusen ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Roma adının finale yazdırdı

    UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu

    UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları bu gece oynandı. Rakiplerini eleyen Sevilla ve Roma finale yükseldi.



    UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükselen takımlar belli oldu. Deplasmanda Juventus ile 1-1 berabere kalan Sevilla, normal süresi 1-1 biten rövanş maçını uzatmalar sonucunda 2-1 kazanarak finale çıktı. İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri Suso ve Lamela kaydetti. Juventus'un golü ise Vlahovic'ten geldi.



    SEVILLA, 7'NCİ KEZ FİNALDE
    Daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 6 kez finale yükselen Sevilla bu finallerin hepsini kazanarak kupanın sahibi olmuştu. İspanyol ekibi, 7'nci finalinde 7'nci şampiyonluğunu yaşamak için sahaya çıkacak.

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        Haberler Spor UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu: Sevilla-Roma
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