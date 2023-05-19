Isak Hien’e aslan pençesi: Verona düşerse ayrılacak!

Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Galatasaray'da sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu.
Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.