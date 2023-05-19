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    Isak Hien’e aslan pençesi: Verona düşerse ayrılacak!

    Sezon sonunda Victor Nelsson’un takımdan ayrılma ihtimaline karşı Galatasaray şimdiden tedbirini alıyor. Sarı-Kırmızılılar Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien için ilk teması gerçekleştirdi.

    Isak Hien’e aslan pençesi

    Süper Lig şampiyonluğuna adım adım yaklaşan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

    Galatasaray'da sezon sonu ile birlikte Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Danimarkalı stoper Victor Nelson'un yerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar alternatif isim bulmak için çalışma yapıyordu.

    Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; Galatasaray Yönetimi Serie A'da Verona forması giyen İsveçli stoper Isak Hien'e kancayı atmış durumda. Serie A'da kümede kalma mücadelesi veren Verona'nın ligden düşmesi durumunda Isak Hien'in takımda kalmayacağı bildirildi.

        Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim. Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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        Haberler Spor Isak Hien’e aslan pençesi: Verona düşerse ayrılacak!
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