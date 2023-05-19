Isak Hien’e aslan pençesi: Verona düşerse ayrılacak!

Verona ile 2026 yılının haziran ayına kadar sözleşmesi olmasına rağmen İtalyan kulübünün Hien'in başka bir takıma transfer olmasına izin vereceği öğrenildi. Bunun üzerine Sarı-Kırmızılı kurmaylar Isac Hien'in menajeri ile temasa geçtiği bildirildi. 24 yaşında ve 1.91 boyunda olan Hien 5 kez İsveç Milli Takım formasını giymiş bir isim. Hien'in piyasa değeri 6 milyon Euro civarında gösteriliyor.

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