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    Jesus için Arabistan iddiası: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu gözünü Jesus'a dikti!

    Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, milli takımın başına Portekizli teknik adamı geçirmek istiyor. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Jesus için Arabistan iddiası

    Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'un geleceğibelirsizliğini korurken, Portekizli teknik adam hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılan 68 yaşındaki Jesus'un yeni adresinin Suudi Arabistan olabileceği öne sürüldü. Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük için en güçlü aday Jorge Jesus gösteriliyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun listesinde Ramon Diaz da bulunurken, A planının ise Jorge Jesus olduğu ifade edildi. Portekizli kurt hoca, Sporting Lizbon'dan ayrıldıktan sonra 2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştırdı.

    TREZEGUET'YE KÖRFEZ KANCASI
    Trabzonspor'da oynadığı süre boyunca sürekli olarak beklentilerin uzağında kalması nedeniyle eleştri oklarının hedefinde olan Trezeguet için Arap basınında son dönemde birçok haber yazılmaya başladı. Hem Mısır hem de Suudi medyası Trezeguet'in Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğunu ve Trabzonspor ile görüşmelerin ise sürdüğünü iddia etti. Bordo-Mavili yönetim ise menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Yönetimin 28 yaşındaki yıldız futbolcu için 6 milyon euro bandında bir bonservis beklediği ifade ediliyor. Bu arada Suudi basını Trezeguet'in Al Ahly'nin yanı sıra El İttihad'tan da teklif aldığını ve 2 kulüp arasında bir karar aşamasında olduğunu dile getirdi.



    KASIMPAŞA SİVAS'I İKİNCİ YARIDA YIKTI
    Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşan Kasımpaşa rakibini Ben Ouanes ve Fall'ın golleriyle 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi düşme hattı ile arasındaki farkı da maç fazlasıyla 9 puana çıkardı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta 66'ta Ben Ouanes'in golü konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 84'te Hajradinovic'in ortasını şık bir vole ile tamamlayan Fall skoru 2-0 yaptı. Kasımpaşa'da Günay 90+1'de kırmızı kart gördü. Sivas'ın tek sayısı 90+7'de Emre Gökay'dan geldi.



        KONYA ALANYA'YI RAHAT GEÇTİ
        Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor deplasmanda Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. 15. dakikada Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Cebrail Karayel'in ceza sahasına gönderdiği ortada savunma arkasında topla buluşan Pozuelo'nun gelişine vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 54'te Guilherme'nin asistinde Soner Dikmen skoru 2-0'a getirdi. 74'te Marlos Moreno'nun pasında Pozuelo kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 0-3. Yeşil-Beyazlı kulüp son 4 maçta 10 puan aldı ve puanını 49'a yükseltti. Alanyaspor 38 puanda kaldı.

        DEV MAÇTA GÜLEN EFES
        Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 27. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 96-91 yendi. Dev maçın ilk çeyreği 28-28 sona ererken soyunma odasına önde giren taraf ise 49-47'lik skorla Fenerbahçe Beko oldu. 3. çeyreğin bitimine 53 saniye kala Micic diz dize çarpıştı. Olay sonrası 2 isim de soyunma odasına giderken Micic sedye ile saha dışına alındı. Son çeyreğe 75-72'lik skorla önde giren Efes, çekişmeli geçen son çeyrekte yakaladığı farkı koruyarak salondan 96-91 galip ayrılan taraf oldu.



        İNTER İSTANBUL'A GELİYOR
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist İnter oldu... Devler Ligi yarı finalinde ilk maçında deplasmanda Milan'ı 2-0 yenen İnter, rövanşı da 1-0 kazanmayı başardı. Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika forma giydiği maçta golü 74. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kazandı. Tarihinde 3 kez bu kupayı müzesine götüren İnter, 10 Haziran'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finale yükseldi. İtalyan devinin rakibi bugün oynanacak Manchester City- Real Madrid maçının ardından belli olacak.



            KANARYA TAKTİK ÇALIŞTI
            Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketlerinin sonrasında pas çalışması yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

            FENERBAHÇE'DE OSAYİ ŞOKU
            Fenerbahçe, Bright Osayi Samuel hakkında sakatlık açıklaması yaptı. Sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen tecrübeli oyuncu Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında forma giyemeyecek.



            AVRUPA'DA DEV RANDEVU
            Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester City ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Etihad Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid'in sahasındaki ilk maç 1-1 sona erdi.



            KOCAELİ&ÇORUM 1. LİG'E YÜKSELDİ
            TFF 2. Lig'de 37. hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde dün yapılan maçların ardından Beyaz Grup'ta Çorum FK, Kırmızı Grup'ta ise Kocaelispor sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyerek, Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Kırmızı Grup'ta Kocaelispor evinde GMG Kastamonuspor'u 2-1 yenerek mutlu sona ulaştı. Beyaz Grup'ta ise Çorumspor evinde Isparta 32'yi 2-1 yenerek liderliği garantileyerek 1. Lig'in yolunu tuttu.


            LİGDE 3 MAÇ OYNANIYOR
            Süper Lig'de bugün 3 maç oynanacak. Günün ilk maçında saat 17.00'de Başakşehir ile Ümraniye mücadele edecek. Saat 20.00'de başlayacak maçlarda A.Gücü ile Antalya, Karagümrük ile A.Demir kapışacak.


            DEVLER ENES'İN PEŞİNDE
            İspanyol medyasına göre; R.Madrid, Barcelona, Sevilla veya Atletico Madrid gibi takımların Getafe forması giyen milli yıldız Enes Ünal'ı transfer ederek hücum hatlarını güçlendirebilecekleri ifade edildi.

            ESKİŞEHİR AMATÖR KÜMEDE
            Süper lig'de bir zamanlar 4 Büyükler'e kök söktüren Eskişehirspor artık amatör kümede. TFF 3. Lig 1. Grup'ta evinde Elazığ'a 6-3 yenilen Eskişehirspor amatör kümeye düştü.

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            Haberler Spor Jesus için Arabistan iddiası: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu gözünü Jesus'a dikti!
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