Jesus için Arabistan iddiası: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu gözünü Jesus'a dikti!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jorge Jesus'un geleceğibelirsizliğini korurken, Portekizli teknik adam hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Brezilya Milli Takımı ile de ismi anılan 68 yaşındaki Jesus'un yeni adresinin Suudi Arabistan olabileceği öne sürüldü. Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Suudi Arabistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük için en güçlü aday Jorge Jesus gösteriliyor. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun listesinde Ramon Diaz da bulunurken, A planının ise Jorge Jesus olduğu ifade edildi. Portekizli kurt hoca, Sporting Lizbon'dan ayrıldıktan sonra 2018-2019 sezonunda Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'i çalıştırdı.
TREZEGUET'YE KÖRFEZ KANCASI
Trabzonspor'da oynadığı süre boyunca sürekli olarak beklentilerin uzağında kalması nedeniyle eleştri oklarının hedefinde olan Trezeguet için Arap basınında son dönemde birçok haber yazılmaya başladı. Hem Mısır hem de Suudi medyası Trezeguet'in Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğunu ve Trabzonspor ile görüşmelerin ise sürdüğünü iddia etti. Bordo-Mavili yönetim ise menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Yönetimin 28 yaşındaki yıldız futbolcu için 6 milyon euro bandında bir bonservis beklediği ifade ediliyor. Bu arada Suudi basını Trezeguet'in Al Ahly'nin yanı sıra El İttihad'tan da teklif aldığını ve 2 kulüp arasında bir karar aşamasında olduğunu dile getirdi.
KASIMPAŞA SİVAS'I İKİNCİ YARIDA YIKTI
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Sivasspor'la karşılaşan Kasımpaşa rakibini Ben Ouanes ve Fall'ın golleriyle 2-1 mağlup eden İstanbul ekibi düşme hattı ile arasındaki farkı da maç fazlasıyla 9 puana çıkardı. İlk yarısından gol sesi çıkmayan maçta 66'ta Ben Ouanes'in golü konuk takımı 1-0 öne geçirdi. 84'te Hajradinovic'in ortasını şık bir vole ile tamamlayan Fall skoru 2-0 yaptı. Kasımpaşa'da Günay 90+1'de kırmızı kart gördü. Sivas'ın tek sayısı 90+7'de Emre Gökay'dan geldi.