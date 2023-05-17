Jesus için Arabistan iddiası: Suudi Arabistan Futbol Federasyonu gözünü Jesus'a dikti!

TREZEGUET'YE KÖRFEZ KANCASI

Trabzonspor'da oynadığı süre boyunca sürekli olarak beklentilerin uzağında kalması nedeniyle eleştri oklarının hedefinde olan Trezeguet için Arap basınında son dönemde birçok haber yazılmaya başladı. Hem Mısır hem de Suudi medyası Trezeguet'in Al Ahly ile anlaşma aşamasında olduğunu ve Trabzonspor ile görüşmelerin ise sürdüğünü iddia etti. Bordo-Mavili yönetim ise menajerler üzerinden gelen görüşme taleplerinin resmiyete dökülmesini bekliyor. Yönetimin 28 yaşındaki yıldız futbolcu için 6 milyon euro bandında bir bonservis beklediği ifade ediliyor. Bu arada Suudi basını Trezeguet'in Al Ahly'nin yanı sıra El İttihad'tan da teklif aldığını ve 2 kulüp arasında bir karar aşamasında olduğunu dile getirdi.