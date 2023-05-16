İstanbulspor -Galatasaray maç sonucu 0-2 | 16 Mayıs 2023 İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Lider Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 45+11'de ve 89. dakikada M. Icardi kaydetti.
Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.
Lider Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.
Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 45+11'de ve 89. dakikada M. Icardi kaydetti.
Sarı kırmızılılarda ayrıca Zaniolo 76. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu maçın ardından Galatasaray ligde 76 puanla lider konumda bulunuyor.