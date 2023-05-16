Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 16.05.2023 22:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.05.2023 22:17
    ABONE OL

    İstanbulspor -Galatasaray maç sonucu 0-2 | 16 Mayıs 2023 İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

    Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleden sarı kırmızılılar 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

    İstanbulspor -Galatasaray CANLI MAÇ İZLE!

    Süper Lig'in 34. haftasında İstanbulspor ile Galatasaray kozlarını paylaştı.

    Lider Galatasaray sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılmayı başardı.

    Mücadelede Galatasaray'ın gollerini 45+11'de ve 89. dakikada M. Icardi kaydetti.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İGA Art Sanat
        Haberler Spor İstanbulspor -Galatasaray maç sonucu 0-2 | 16 Mayıs 2023 İSTANBULSPOR-GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
            loading
            SON DAKİKA