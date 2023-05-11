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    • Spor
    • 11.05.2023 10:38
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    • 11.05.2023 10:49
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    Fenerbahçe'ye Japon gol makinesi!

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine flaş bir yıldız geldi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin ayrıntıları...

    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

    Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

    Sarı lacivertlilerde gelecek yıl takım kadrosunda önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

    Kanarya'da neredeyse baştan sona yenilenecek bölgelerden birisi de forvet hattı.
        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

        Valencia, Joao Pedro, Joshua King gibi futbolcular yeni sezonda takımda olmayabilir.
        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

        Bu doğrultuda yönetim, ayrılması muhtemel oyuncuların yerine arayışa başladı.
        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

        Fenerbahçe hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcularla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.
            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

            Yönetim, yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyacak.
            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

            Sarı lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemiyor.
            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

            Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
                Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                Kanarya bu sezona damga vuran o golcü için devreye girdi.
                Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                İŞTE O İSİM...
                Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Celtic forması giyen Kyogo Furuhashi oldu.
                    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                    Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'nin Japon yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.
                    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                    5.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

                    2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maça çıktı.
                    Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                    Furuhashi bu mücadelelerde 30 gole imza attı.
                        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                        Yıldız oyuncu 5 de asist üretti.
                        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                        Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı.
                        Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                        Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.
                            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                            2025 YILINDA SONA ERİYOR

                            Kariyerinde Celtic ve Vissel Kobe dışında FC Gifu takımının da formasını giyen Japon golcü toplamda 260 karşılaşmada görev alırken 116 gol attı.
                            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                            Furuhashi, santrafor bölgesi dışında kanatlar da görev alabiliyor.
                            Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

                            9 milyon euro güncel piyasa değeri olan Japon yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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