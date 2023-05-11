Fenerbahçe’ye Japon gol makinesi!

Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı lacivertlilerde gelecek yıl takım kadrosunda önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Kanarya'da neredeyse baştan sona yenilenecek bölgelerden birisi de forvet hattı.
Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.
Sarı lacivertlilerde gelecek yıl takım kadrosunda önemli değişikliklerin yaşanması bekleniyor.
Kanarya'da neredeyse baştan sona yenilenecek bölgelerden birisi de forvet hattı.
Valencia, Joao Pedro, Joshua King gibi futbolcular yeni sezonda takımda olmayabilir.
Bu doğrultuda yönetim, ayrılması muhtemel oyuncuların yerine arayışa başladı.
Fenerbahçe hem izleme komitesinin hem de menajerlerin önerdiği futbolcularla ilgili geniş çaplı bir araştırma başlattı.
Yönetim, yaz transfer döneminde ince eleyip sık dokuyacak.
Sarı lacivertliler, geçtiğimiz yıllarda yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemiyor.
Birçok yıldızla görüşen Fenerbahçe'nin gündemine ise sürpriz bir isim geldi.
Kanarya bu sezona damga vuran o golcü için devreye girdi.
İŞTE O İSİM...
Sarı-lacivertlilerin gündemine gelen son isim Celtic forması giyen Kyogo Furuhashi oldu.
Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'nin Japon yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.
5.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER
2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maça çıktı.
Furuhashi bu mücadelelerde 30 gole imza attı.
Yıldız oyuncu 5 de asist üretti.
Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı.
Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.
2025 YILINDA SONA ERİYOR
Kariyerinde Celtic ve Vissel Kobe dışında FC Gifu takımının da formasını giyen Japon golcü toplamda 260 karşılaşmada görev alırken 116 gol attı.
Furuhashi, santrafor bölgesi dışında kanatlar da görev alabiliyor.
9 milyon euro güncel piyasa değeri olan Japon yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.