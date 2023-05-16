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    Fener'de B planı Yassine Bono: Resmi teklif yolda!

    Hırvat kaleci Dominik Livakovic’i transfer listesinin ilk sırasına koyan Fenerbahçe, bu transferin zorluğunu da dikkate alarak alternatif ismi belirledi. Sevilla’nın Faslı kalecisi Yassine Bono’da listeye dahil edildi.

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    Fener’de B planı Yassine Bono
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    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla kaleci arayışlarına giren Fenerbahçe'de 1. sıradaki aday Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic'di.

    Sarı-Lacivertli kurmaylar bu transfer için oyuncunun menajeri ile temasa geçseler de Livakovic'in transferi pek de kolay değil. Zira oyuncuyu isteyen başka kulüpler de var.

    Geçtiğimiz sezon Livakovic'i Bayern Münih de istemişti. Bu gerçeğin farkında olan Fener yönetimi B Planı'nı hazırlamış durumda.

        Sevilla'nın Faslı kalecisi Yassine Bono da listeye dahil edildi. Dünya Kupası'nda yarı final oynayan Fas'ın kalesini koruyan Bono önceki yıllarda da Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

        RESMİ TEKLİF YOLDA
        Bono'nun Sevilla ile 2025 yılına kadar sözleşmesi olmasına karşın şu anda takımında yedek olması nedeniyle başka bir kulübe transfer olmak istiyor.

        32 yaşında ve 1.92 boyunda olan file bekçisinin menajeri ile görüşme yapılırken Livakovic transferinin gidişatına göre Sevilla kulübü ile de temasa geçilmesi bekleniyor.

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