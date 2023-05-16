Fener'de B planı Yassine Bono: Resmi teklif yolda!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talimatıyla kaleci arayışlarına giren Fenerbahçe'de 1. sıradaki aday Dinamo Zagreb'in Hırvat file bekçisi Livakovic'di.
Sarı-Lacivertli kurmaylar bu transfer için oyuncunun menajeri ile temasa geçseler de Livakovic'in transferi pek de kolay değil. Zira oyuncuyu isteyen başka kulüpler de var.
Geçtiğimiz sezon Livakovic'i Bayern Münih de istemişti. Bu gerçeğin farkında olan Fener yönetimi B Planı'nı hazırlamış durumda.