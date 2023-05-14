Wendell sürprizi: Galatasaray Brezilyalı yıldıza kancayı attı!

Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Wendell'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Bu sezon 40 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı. 2021 yılında Leverkusen'den Porto'ya 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Sambacı, Londrina, Parana ve Gremio takımlarında da forma giydi. Wendell için şimdiye kadar 10.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN