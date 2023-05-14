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    Wendell sürprizi: Galatasaray Brezilyalı yıldıza kancayı attı!

    Sezon sonunda Adekugbe ve Emre Taşdemir ile yollarını ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, Porto’nun 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Wendell için harekete geçti.

    Wendell sürprizi
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    Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan ve şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray transferde hareketli günler geçiriyor. Sarı-Kırmızılılar gelecek sezon sol kanada transfer yapmak için arayışlarını sürdürüyor.

    Sam Adekugbe ve Emre Taşdemir ile sezon sonunda yollarını ayıracak olan Aslan sol kanat için listesine yeni bir isim daha ekledi. Cimbom, Portekiz devi Porto'da forma giyen 29 yaşındaki Wendell ile yakından ilgileniyor. Galatasaray'ın menajerler aracılığıyla yıldız futbolcu için girişimde bulunduğu öğrenildi.

    7 GOLE KATKI VERDİ
    Sarı-kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk'un da bu transfere onay verdiği belirtildi. Sol bek transferi için listesinde birbirinden ünlü yıldızlar olan Galatasaray'ın sezon bitiminde Wendell için Porto'nun kapısını çalması bekleniyor.

        Kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Wendell'in güncel piyasa değeri 5 milyon euro. Bu sezon 40 karşılaşmada forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 gol atarken, 5 de asist yaptı. 2021 yılında Leverkusen'den Porto'ya 4.3 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olan Sambacı, Londrina, Parana ve Gremio takımlarında da forma giydi. Wendell için şimdiye kadar 10.8 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

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        Haberler Spor Wendell sürprizi: Galatasaray Brezilyalı yıldıza kancayı attı!
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