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    Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi!

    Fırtına’nın scout ekibi, Nenad Bjelica’nın raporu doğrultusunda Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çekya’da birçok oyuncuyu izledi. Transferde nihai karar son raporlara göre verilecek.

    Yunus Emre Sel
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    Transferde Avrupa çıkarması

    Gelecek sezon için planlamalara başlayan ve bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor'da Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu arayışı devam ediyor. Bordo-Mavililer'in scout ekibi, teknik direktör Nenad Bjelica ile koordineli bir şekilde ilerliyor.

    6 ÜLKEDE TİTİZ TARAMA
    Teknik direktör Bjelica ve scout ekibinin hazırlamış olduğu liste doğrultusunda belirlenen isimlere yakın takip yapıldı. Scout ekibi, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu seyretti. İzlenen futbolcular ile ilgili detaylı rapor, Nenad Bjelica'ya sunuldu. Futbolcuların durumlarına, izleme raporlarına göre bir karar verilecek.

    PETKOVIC İLE TEMAS SÜRÜYOR
    Öte yandan gelecek sezon güçlü bir kadro ile lig yarışında olmak isteyen Karadeniz ekibinde, belirlenen isimler dışında teknik direktör Bjelica'nın gözdelerinden Bruno Petkovic ile temaslar devam ediyor.

        Bu sezon tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıkan ve 13 gol, 8 asist üreten Hırvat hücum oyuncusunu Bjelica yönetimden özellikle talep etti.

        Bjelica, gelecek sezon takıma adapte edeceği 4-3-3 sistemi için Petkovic'in gerekli olduğu fikrini taşıyor.

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        Haberler Spor Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi!
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