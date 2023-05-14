Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi!

6 ÜLKEDE TİTİZ TARAMA

Teknik direktör Bjelica ve scout ekibinin hazırlamış olduğu liste doğrultusunda belirlenen isimlere yakın takip yapıldı. Scout ekibi, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu seyretti. İzlenen futbolcular ile ilgili detaylı rapor, Nenad Bjelica'ya sunuldu. Futbolcuların durumlarına, izleme raporlarına göre bir karar verilecek.