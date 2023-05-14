Trabzonspor'dan transferde Avrupa çıkarması: 6 farklı ülkede futbolcular izlendi!

Gelecek sezon için planlamalara başlayan ve bu doğrultuda harekete geçen Trabzonspor'da Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu arayışı devam ediyor. Bordo-Mavililer'in scout ekibi, teknik direktör Nenad Bjelica ile koordineli bir şekilde ilerliyor.
6 ÜLKEDE TİTİZ TARAMA
Teknik direktör Bjelica ve scout ekibinin hazırlamış olduğu liste doğrultusunda belirlenen isimlere yakın takip yapıldı. Scout ekibi, şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Gürcistan, Polonya ve Çekya başta olmak üzere birçok ülkede oyuncu seyretti. İzlenen futbolcular ile ilgili detaylı rapor, Nenad Bjelica'ya sunuldu. Futbolcuların durumlarına, izleme raporlarına göre bir karar verilecek.