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    • Spor
    • 13.05.2023 10:44
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    • 13.05.2023 10:44
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    Galatasaray'da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

    Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'da gelecek sezon planlaması sürüyor. Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızlılar sol bek bölgesine yıldız bir ismi transfer etmek istiyor. Okan Buruk bu doğrultuda Brezilyalı yıldızın transferine onay verdi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

    Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

    Sarı kırmızılılar yeni sezonun transfer planlamalarına şimdiden başladı.
    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

    Cimbom ligi zirvede tamamlayarak gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.
        Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

        Galatasaray'da transfer edilmesi planlanan için geniş çaplı bir rapor hazırlandı.
        Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

        Dursun Özbek ve kurmayları, transferlerle ilgili olarak teknik direktör Okan Buruk ile sürekli olarak iletişim halindeydi.
        Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

        Yönetim, Okan Buruk'un onay verdiği isimler için girişimlere başladı.
            Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

            Sarı kırmızılıların transfer planlamasındaki temel hedeflerinden biri ise sol bek bölgesi.
            Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

            Cimbom'un sol bek adayları arasında birden çok futbolcu var.
            Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

            İşte detaylar...
                Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                Hatay'dan kiraladığı Adekugbe ile devam etmeyi düşünmeyen G.Saray, B. Dortmund'lu Raphael Guerreiro'nun ardından Alex Telles'i de gündemine aldı.
                Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                Cimbom, Sevilla'da kiralık oynayan, bonservisi ise Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için ön çalışmalara başladı.
                Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                Manchester United'ın gelecek sezon da kadroda düşünmediği Alex Telles için G.Saray ile Sevilla arasında yarış olacak.
                    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                    Telles'in G.Saray'dan gelecek cazip bir teklife hayır demeyeceği belirtiliyor.
                    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                    Eğer tecrübeli sol bekin transferi gerçekleşmez ise rota Raphael Guerreiro'ya dönecek.
                    Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                    Alex Telles bu sezon 33 karşılaşmada görev aldı.
                        Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                        Sambacı oyuncu bu maçlarda 3 asist kaydetti.
                        Galatasaray’da sol beke Brezilyalı yıldız! Okan Buruk onayı verdi

                        Fotomaç'ın haberine göre başarılı futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
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