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    Fener'den bomba hamle: Hedefte Hırvatistan'ın yıldızı Livakovic var!

    Jesus yönetimden kaleci istedi, Fenerli kurmaylar harekete geçti. Hırvatistan ile Dünya Kupası'na damga vuran ve Zagreb ile 1 yıl sözleşmesi kalan file bekçisi Dominik Livakovic'in menajerine ilk teklif yapıldı.

    Hedefte Livakovic var
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    Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdüren Sarı- Lacivertliler transferi de es geçmiyor. Fenerbahçe yönetimi gündemine bomba bir ismi dahil etti.

    Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyan ve penaltı atışlarındaki müthiş başarısı ile dikkat çeken Dominik Livakovic için düğmeye bastığı öğrenildi.

    Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime verdiği raporda 1. sınıf bir kaleci istediği de ortaya çıkmış durumda.

        YILDA 780 BİN EURO KAZANIYOR
        Dinamo Zagreb ile 1 yıllık sözleşmesi kalan ve kulübünden yılda 780 bin Euro kazanan Livakovic'e 1.2 milyon Euro civarında bir teklif sunduğu iddia edildi.

        Fenerbahçe'nin Livakovic'i transfer etmesi durumunda bonservisini aldığı İrfan Can Eğribayat'ı bir Süper Lig kulübüne kiralayabileceği ya da Altay Bayındır'ın yurt dışı transferine izin verebileceği de iddia ediliyor.

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        Haberler Spor Fener'den bomba hamle: Hedefte Hırvatistan'ın yıldızı Livakovic var!
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