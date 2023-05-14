Fener'den bomba hamle: Hedefte Hırvatistan'ın yıldızı Livakovic var!

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadelesini sürdüren Sarı- Lacivertliler transferi de es geçmiyor. Fenerbahçe yönetimi gündemine bomba bir ismi dahil etti.
Fenerbahçe'nin Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ın kalesini koruyan ve penaltı atışlarındaki müthiş başarısı ile dikkat çeken Dominik Livakovic için düğmeye bastığı öğrenildi.
Teknik direktör Jorge Jesus'un yönetime verdiği raporda 1. sınıf bir kaleci istediği de ortaya çıkmış durumda.