6 Numara enflasyonu: Beşiktaş ön libero transferinde gözünü Luiz Chavez'e dikti!

6 MİLYON EURO'LUK OPSİYON

Meksika ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Chavez'in sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Chavez transferinde ilk hedefinin 6 milyon euro'luk bu rakamı aşağıya çekmek olduğu da gelen haberler arasında. Kulübüyle bu sezon 17 maça çıkan Chavez, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Listesindeki adayları artan Beşiktaş'ın 6 numarada nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.