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    6 Numara enflasyonu: Beşiktaş ön libero transferinde gözünü Luiz Chavez'e dikti!

    Ön libero arayan Beşiktaş’ın gündemine son olarak Meksika ekibi Pachuca’da forma giyen Luis Chavez geldi. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki yıldız ön libero için kısa süre içinde Meksika ekibi ile temaslara başlayacağı belirtildi.

    6 Numara enflasyonu

    Beşiktaş'ta gelecek sezonun transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Kara Kartal yeni sezonda Şenol Güneş'in de isteğiyle bir 6 numara transferi yapacak.

    Bu mevki için Angers'de oynayan Batista Mendy ve Köln'de forma giyen Ellyes Skhiri ile görüşmeleri sürdüren Beşiktaş'ın gündemine gelen son aday ise Meksika Ligi ekiplerinden Pachuca'da forması giyen Luis Chavez...

    27 yaşındaki Meksikalı ön libero ile ilgilendiği belirtilen Siyah-Beyazlılar'ın Meksikalı yıldızın durumunu yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde girişimlere başlayacağı belirtildi.

        6 MİLYON EURO'LUK OPSİYON
        Meksika ekibiyle 2025 yılına kadar kontratı bulunan Chavez'in sözleşmesinde 6 milyon euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Siyah-Beyazlı yönetimin Chavez transferinde ilk hedefinin 6 milyon euro'luk bu rakamı aşağıya çekmek olduğu da gelen haberler arasında. Kulübüyle bu sezon 17 maça çıkan Chavez, söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Listesindeki adayları artan Beşiktaş'ın 6 numarada nasıl bir tercih yapacağı merak konusu.



        13 MAÇTA 1 GOL ATTI
        Avrupa'ya transfer olmak istediği iddia edilen Luis Chavez Meksika Milli Takımı ile 13 maçta forma giydi. Katar'daki Dünya Kupası'nda da forma giyen 27 yaşındaki yıldız futbolcu bu turnuvada milli forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Yıldız futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri ise 8 milyon euro.

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        Haberler Spor 6 Numara enflasyonu: Beşiktaş ön libero transferinde gözünü Luiz Chavez'e dikti!
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