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    • Spor
    • 13.05.2023 16:22
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    • 13.05.2023 16:22
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    Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!

    Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    takvim.com.tr
    Trabzonspor Fenerbahçe maçına hazırlanıyor!
    Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik çalışmayla devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.

    Antrenman öncesi oyuncularıyla kısa bir değerlendirme toplantısı yapan Hırvat çalıştırıcı, oyuncularına olan güvenini yineledi. Zor günleri bir birlerine verecekleri destekle aşabileceklerini vurgulayan Bjelica, "Kaliteli oyunculardan oluşan bir takımız. Sıkıntılı günler yaşamış olabilirsiniz ama bunları yine hep birlikte bir birimize vereceğimiz destekle üstesinden gelebiliriz. Ben sizlere güveniyorum ve antrenmanlarda istekli oluşunuz beni memnun ediyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

    Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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