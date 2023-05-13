Samandıra’da şikayet var! Fenerbahçe kulislerinde şoke eden iddialar

Süper Lig'de son alınan Giresunspor beraberliği sonrasında şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçeli bazı futbolcuların yönetici Selahattin Baki ile bir görüşme yaptığı ve teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili şikayetlerini dile getirdiği iddia edildi.
Şikayette bulunan futbolcuların arasında Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Serdar Dursun'un bulunduğu ifade edildi. Bu futbolcuların yönetici Selahattin Baki'ye takımda forma adaletinin olmadığını, sürekli kadronun değiştiğini söylediği bildirildi.