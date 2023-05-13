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    Samandıra’da şikayet var! Fenerbahçe kulislerinde şoke eden iddialar

    İddialara göre bazı futbolcular, Selahattin Baki’ye giderek Poterkizli teknik adamla ilgili şikayetlerini dile getirdi. Baki konuşulanları Bşakan’a iletti. Bu isimlerin arasında Crespo, Zajc, Emre ve Serdar Dursun’un olduuğ iddia edildi.

    Samandıra’da şikayet var
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    Süper Lig'de son alınan Giresunspor beraberliği sonrasında şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alan Fenerbahçe'de ilginç ve bir o kadar da önemli bir gelişme yaşandı.

    Fenerbahçeli bazı futbolcuların yönetici Selahattin Baki ile bir görüşme yaptığı ve teknik direktör Jorge Jesus ile ilgili şikayetlerini dile getirdiği iddia edildi.

    Şikayette bulunan futbolcuların arasında Miguel Crespo, Miha Zajc, Emre Mor ve Serdar Dursun'un bulunduğu ifade edildi. Bu futbolcuların yönetici Selahattin Baki'ye takımda forma adaletinin olmadığını, sürekli kadronun değiştiğini söylediği bildirildi.

        Sırf bu yüzden Sloven orta saha Miha Zajc'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen sözleşme imzalamadığı da gelen haberler arasında. Emre Mor'un da geçtiğimiz ay forma şansı bulmakta zorlandığı için isyan ettiği yolunda haberler çıkmıştı.

        BAŞKAN ALİ KOÇ'UN HABERİ VAR
        Şikayetçi futbolcuların görüşlerinin Selahattin Baki tarafından Başkan Ali Koç'a iletildiğide gelen haberler arasında. Jorge Jesus'un görevine devam etmesini savunan Ali Koç'un bu gelişme sonrasında kararında bir değişiklik olup olmayacağı ise merak konusu.

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