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    Kartal’da Rota Mendy: Beşiktaş 6 numara transferi için düğmeye bastı!

    Ön liberoya transfer yapacak olan Beşiktaş, Angers’de oynayan Batista Mendy ile ilgileniyor. Oyuncunun kulübü ve menajeriyle önümüzdeki günlerde resmi temas kurulması hedefleniyor.

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    Kartal’da Rota Mendy
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    Gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda 6 numara pozisyonuna takviye yapmak için harekete geçti. Birçok isimle ilgili detaylı araştırmalar yapan ve rapor hazırlayan Siyah-Beyazlı yetkililerin rotasını Fransa Ligi'ne çevirdiği ortaya çıktı.



    HEDEFTE MENDY VAR
    Kara Kartal, kariyerine Ligue 1 ekibi Angers'de devam eden 23 yaşındaki Batista Mendy ile ilgileniyor. Ön libero mevkisinin dışında ihtiyaca göre stoper pozisyonunda da oynayabilen 1.91 boyundaki futbolcu için kulübü Angers ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlanacağı öğrenildi. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.



    NANTES'TA ÇIKIŞA GEÇTİ
    Bu sezon Angers formasıyla lig ve Fransa Kupası'nda 34 maçta 2787 dakika süre alan Mendy, Nantes ekibinin altyapısındaki performansıyla dikkatleri üstüne çekmişti. Gine-Bissau ve Fransa vatandaşlığı bulunan Mendy kariyerinde 112 karşılaşmaya çıkarken 1 gol 1 asistlik performans sergiledi. Ligue 1'de son sırada bulunan Angers'nin dikkati çeken ismi olan Mendy'nin Türkiye'ye sıcak bakabileceği gelen haberler arasında.

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    Haberler Spor Kartal’da Rota Mendy: Beşiktaş 6 numara transferi için düğmeye bastı!
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