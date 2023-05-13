Kartal’da Rota Mendy: Beşiktaş 6 numara transferi için düğmeye bastı!





HEDEFTE MENDY VAR

Kara Kartal, kariyerine Ligue 1 ekibi Angers'de devam eden 23 yaşındaki Batista Mendy ile ilgileniyor. Ön libero mevkisinin dışında ihtiyaca göre stoper pozisyonunda da oynayabilen 1.91 boyundaki futbolcu için kulübü Angers ile önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlanacağı öğrenildi. 2024 yılına kadar kulübü ile sözleşmesi bulunan futbolcuya 3 milyon euro değer biçiliyor.