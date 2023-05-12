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    • 12.05.2023 09:11
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    • 12.05.2023 09:11
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    UEFA'da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları oynandı!

    UEFA Avrupa Ligi Yarı final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, İspanyol temsilcisi Sevilla ile 90+7'de bulduğu golle 1-1 berabere kaldı.

    takvim.com.tr
    Avrupa’da yarı final heyecanı yaşandı! İşte sonuçlar
    UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İtalyan ekibi Juventus, Allianz Stadyumu'nda İspanyol temsilcisi Sevilla'yı konuk etti. Maçın 26. dakikasında Youssef En Nesyri ile Sevilla 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Juventus, 90+7. dakikada bulduğu golle ikinci maç için umutlandı. Gecenin diğer maçında ise Roma sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti.

    KONFERANS LİGİ YARI FİNAL İLK MAÇLARI DA TAMAMLANDI

    UEFA Avrupa Konferans Ligi Yarı Final maçlarında ise İtalyan ekibi Fiorentina, İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. 25. dakikada ev sahibi takım, Arthur ile 1-0 öne geçerken, konuk takım 71. dakikada Andy Diouf ile eşitliği yakaladı. 90+2. dakikada Mohamed Zeki Amdouni'nin golüyle Basel mücadeleyi 2-1 kazandı. Gecenin diğer maçında ise İngiliz temsilcisi West Ham United, Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup etti.
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    Haberler Spor UEFA'da Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yarı final maçları oynandı!
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