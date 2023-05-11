Türk futbolu omuz omuza! Mersin’de depremzede çocuklar için gösteri maçı düzenlendi





VOLKAN DEMİREL: HER ZAMAN BEKLİYORUZ

Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bakan Nebati ve TFF Başkanı Büyükekşi'ye teşekkür ederken, "İlk günden beri yanımızdalar. Seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz" dedi.

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