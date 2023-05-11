Türk futbolu omuz omuza! Mersin’de depremzede çocuklar için gösteri maçı düzenlendi

TFF Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara destek amacıyla Mersin'de organize edilen "TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı", depremzede çocuklar, futbolcular ve sanatçıları yeşil sahada buluşturdu.
25 depremzede çocuğun yer aldığı maç gelecek sezon Hatayspor'un maçlarını yapacağı Mersin Stadyumu'nda yapıldı. Maçta TFF yöneticisi Hamit Altıntop ile Faruk Atalay, İbrahima Yattara, Altan Aksoy, Saffet Akyüz, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan, Uğur İnceman, Orhan Şam, Gökhan İnler, Henry Onyekuru, Youness Belhanda, Erce Kardeşler, Ali Yıldız, Recep Burak Yılmaz, Selimcan Temel, Burak Bekaroğlu ile Bertuğ Yıldırım, Ferhat Göçer ve Alişan forma giydi. Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Volkan Demirel, Vincenzo Montella, Hakan Ünsal ve Oğuz Çetin teknik direktörlük yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizin bir nebze de olsa nefes almasını sağladık. Değerli TFF Başkanımıza teşekkür ediyorum" yorumunda bulundu.
VOLKAN DEMİREL: HER ZAMAN BEKLİYORUZ
Hatay Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bakan Nebati ve TFF Başkanı Büyükekşi'ye teşekkür ederken, "İlk günden beri yanımızdalar. Seneye maçlarımızı burada oynayacağız. Mersin halkının bu desteğini her zaman bekliyoruz" dedi.