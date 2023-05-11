Galatasaray’da Lucas Torreira tehlikesi! Avrupa kulüpleri sıraya girdi





İTALYANLAR PEŞİNDE

27 yaşındaki Torreira ile İtalya'nın dev kulüplerinden biri olan Milan'ın dışında bu sezon şampiyonluğa ulaşan Napoli ciddi şekilde ilgileniyor. Ayrıca gelecek adına projeler üreten İngiliz ekibi Newcastle United da Torreira'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Söz konusu kulüplerin Torreira'nın menajeriyle ilk teması kurduğu ve önümüzdeki haftalarda Galatasaray ile de masaya oturmak için fırsat kolladığı öğrenildi. Okan Buruk'un vazgeçilmelerinden olan Lucas Torreira Avrupa takımlarının gözdesi olurken, yönetim ise reddedilemeyecek cazip bir teklif gelmezse Torreira'yı bırakmak istemiyor. Bu sezon 30 maçta görev yapan Torreira'nın kontratı 2026'da sona erecek.

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