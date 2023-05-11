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    Furuhashi sürprizi! Fenerbahçe Japon golcüyü listeye aldı

    Fenerbahçe, İskoç devi Celtic’in 28 yaşındaki Japon golcüsü Kyogo Furuhashi’yi gündemine aldı. Kanarya sezon sonu resmi teklifini yapacak. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    Furuhashi sürprizi

    Fenerbahçe gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler'in gündemine gelen son isim ise Celtic forması giyen Kyogo Furuhashi oldu. Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Fenerbahçe'nin Japon yıldızın menajeri ile temasa geçtiği öğrenildi.



    5.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER
    2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maçta 30 gole imza attı. Yıldız oyuncu 5 de asist üretti. Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.



    2025 YILINDA SONA ERİYOR
    Kariyerinde Celtic ve Vissel Kobe dışında FC Gifu takımının da formasını giyen Japon golcü toplamda 260 karşılaşmada görev alırken 116 gol attı. Furuhashi, santrafor bölgesi dışında kanatlar da görev alabiliyor. 9 milyon euro güncel piyasa değeri olan Japon yıldızın kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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