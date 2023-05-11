Furuhashi sürprizi! Fenerbahçe Japon golcüyü listeye aldı





5.4 MİLYON EURO ÖDEDİLER

2021 yılında Vissel Kobe'den İskoç kulübüne 5.4 milyon euro karşılığında transfer olan Furuhashi, bu sezon çıktığı 45 maçta 30 gole imza attı. Yıldız oyuncu 5 de asist üretti. Japon Milli Takımı'nda 16 kez forma giyen Furuhashi 3 kez fileleri havalandırdı. Fenerbahçe'nin sezonun bitmesiyle birlikte Celtic'in kapısını çalacağı ve resmi teklifi yapacağı belirtildi.