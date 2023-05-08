Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi!

Yeni sezonun transfer planmasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor. İngiltere'den gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.
DEĞERİ 15 MİLYON EURO
Yönetimin sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacağı açıklanan Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Transfer komitesinin, çok sayıda takımdan teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper baktığı ve bu nedenle Amartey'in gündeme geldiği belirlendi. Leicester formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro. Ancak Amartey'le başta Inter ve Milan olmak üzere çok sayıda kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.
EĞER NELSSON KALIRSA...
Yıldız futbolcu 2016 yılında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Ancak yönetimin Nelsson'un takımda kalması durumunda bu transferden vazgeçebileceği de belirtiliyor.
KAZIMCAN FORMAYA YAKIN
Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi en çok merak edilen nokta, sol bekte kimin oynayacağı. Bu bölgede yapacağı tercih için oldukça fazla kafa yoran Okan Buruk'un Kazımcan Karataş'ta karar kıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Dubois'nın oynaması halinde orta alan ya da kanattan 1 yabancıyı kenara almak zorunda kalacağı için böyle bir tercihte bulunduğu belirlendi.