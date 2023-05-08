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    Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi!

    Olası bir Victor Nelsson ayrılığına karşın stoper transferini gündemine alan Galatasaray, Leicester ile sözleşmesi bitecek olan Daniel Amartey’i listesine ekledi.

    Takvim
    Aslan’dan Amartey hamlesi

    Yeni sezonun transfer planmasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor. İngiltere'den gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.



    DEĞERİ 15 MİLYON EURO
    Yönetimin sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacağı açıklanan Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Transfer komitesinin, çok sayıda takımdan teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper baktığı ve bu nedenle Amartey'in gündeme geldiği belirlendi. Leicester formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro. Ancak Amartey'le başta Inter ve Milan olmak üzere çok sayıda kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.



    EĞER NELSSON KALIRSA...
    Yıldız futbolcu 2016 yılında Kopenhag'dan transfer edilmişti. Ancak yönetimin Nelsson'un takımda kalması durumunda bu transferden vazgeçebileceği de belirtiliyor.



    KAZIMCAN FORMAYA YAKIN
    Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi en çok merak edilen nokta, sol bekte kimin oynayacağı. Bu bölgede yapacağı tercih için oldukça fazla kafa yoran Okan Buruk'un Kazımcan Karataş'ta karar kıldığı öğrenildi. Tecrübeli hocanın Dubois'nın oynaması halinde orta alan ya da kanattan 1 yabancıyı kenara almak zorunda kalacağı için böyle bir tercihte bulunduğu belirlendi.



        BAŞAKŞEHİR İLE 30. RANDEVU
        Süper Lig'de Galatasaray ile Başakşehir 30. kez rakip olacak. Geride kalan 29 maçta Cimbom 14, Başakşehir ise 7 kez kazandı. 8 maç berabere bitti. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar ise 36 golle karşılık verdi.



        5 FUTBOLCU KART SINIRINDA
        G.Saray'da, Başakşehir maçı öncesinde Icardi, Kerem, Oliveira, Rashica ve Boey, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu futbolcular sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta İstanbulspor karşılaşmasında cezalı olacak.



        ASLANTEPE'DE KRİTİK BULUŞMA
        Geçtiğimiz hafta aldığı Beşiktaş yenilgisiyle şampiyonluk yarışındaki kredilerini büyük oranda tüketen Galatasaray bu akşam çok önemli bir sınava çıkacak. Sarı-Kırmızılılar, Başakşehir ile Nef Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 20.00'de başlayacak olan zorlu maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

        Ev sahibi ekipte, amcasının cenazesi için ülkesine giden Sam Adekubge'nin dışında eksik bulunmuyor. Başakşehir'de ise sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Szysz forma giyemeyecek. Şampiyonluk yarışında en önemli viraja giren lider Galatasaray bu akşam Başakşehir'i ağırlayacak. 20.00'deki maçta Halil Umut Meler düdük çalacak.

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        Teşekkürler İstanbul
        Haberler Spor Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi!
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