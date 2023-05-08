Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi!

Yeni sezonun transfer planmasını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'la gündemine neredeyse her gün yeni isim giriyor. İngiltere'den gelen haberlere göre Sarı-Kırmızılılar'ın listesine aldığı son isim Daniel Amartey oldu.





DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Yönetimin sezon sonunda Leicester City ile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılacağı açıklanan Ganalı stoperin menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Transfer komitesinin, çok sayıda takımdan teklif alan Victor Nelsson'un yerine stoper baktığı ve bu nedenle Amartey'in gündeme geldiği belirlendi. Leicester formasıyla Premier Lig'de 20 maça çıkan 28 yaşındaki savunmacının piyasa değeri 15 milyon Euro. Ancak Amartey'le başta Inter ve Milan olmak üzere çok sayıda kulübün ilgilendiği de ifade ediliyor.