Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı Avrupa Şampiyonu!

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası finalinin rövanş maçında konuk ettiği İspanyol ekibi Atletico Guardes'i 33-20 yenerek şampiyon oldu.

Avrupa hentbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda finalin rövanş karşılaşması, Antalya Spor Salonu'nda oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 16-7 önde bitiren Konyaaltı Belediyespor, sahadan 33-20 galip ayrılarak, EHF Avrupa Kupası'nın sahibi oldu.

Konyaaltı Belediyespor'un kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

BAKAN KASAPOĞLU'DAN TEBRİK!

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EHF Kadınlar Avrupa Kupası finalinde İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i mağlup ederek şampiyon olan Konyaaltı Belediyespor'u tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya Spor Salonu'nda oynanan EHF Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında İspanya temsilcisi Atletico Guardes'i yenerek Avrupa Şampiyonu olan Konyaaltı Belediyespor'u yürekten kutluyorum. Ülkemize hentbolda ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandıran temsilcimiz ile gurur duyuyoruz. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyor, Konyaaltı Belediyespor'un başarılarının devamını diliyorum."