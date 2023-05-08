Nenad Bjelica'dan Ankaragücü maçı öncesi çağrı: "Haydi herkes tribüne"

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen, geleceğe ise umutla bakan Trabzonspor, kendi taraftarı önünde oynayacağı Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Nenad Bjelica, ekibiyle birlikte rakipleri Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesinde yoğun bir mesai harcadı. Hırvat çalıştırıcı, başkent ekibinin Türkiye Kupası'nda Fırtına'ya karşı 3-1 kazandığı maçı özel olarak izledi ve notlar aldı.





SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ

Ayrıca Ankaragücü maçı öncesinde Nenad Bjelica, Bordo-Mavili taraftarlara da kendilerine destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu maçta taraftar desteğine mutlaka ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Fırtına'nın hocası, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere. Hepinizi mutlaka karşılaşmaya bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.