Nenad Bjelica'dan Ankaragücü maçı öncesi çağrı: "Haydi herkes tribüne"

Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçiremeyen, geleceğe ise umutla bakan Trabzonspor, kendi taraftarı önünde oynayacağı Ankaragücü maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. Bordo-Mavililer'in teknik direktörü Nenad Bjelica, ekibiyle birlikte rakipleri Ankaragücü ile oynayacakları maç öncesinde yoğun bir mesai harcadı. Hırvat çalıştırıcı, başkent ekibinin Türkiye Kupası'nda Fırtına'ya karşı 3-1 kazandığı maçı özel olarak izledi ve notlar aldı.
SİZLERDEN DESTEK İSTİYORUZ
Ayrıca Ankaragücü maçı öncesinde Nenad Bjelica, Bordo-Mavili taraftarlara da kendilerine destek olmaları yönünde çağrıda bulundu. Bu maçta taraftar desteğine mutlaka ihtiyaç duyacaklarını söyleyen Fırtına'nın hocası, "Size ihtiyacımız var. Stadyumda görüşmek üzere. Hepinizi mutlaka karşılaşmaya bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.
Bjelica'nın zorlu maç öncesinde yaptığı bu çağrıya Trabzonspor taraftarları da sessiz kalmadı. Sosyal medyada Bjelica'nın yaptığı açıklamalara yorum yazan taraftarlar, Ankaragücü maçında takımı yalnız bırakmayacakları yönünde paylaşımlarda bulundu. Fırtına ile 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan Nenad Bjelica, Ankaragücü maçıyla birlikte ilk galibiyetini tatmak istiyor.
FIRTINA HASRET DİNDİRMEK İSTİYOR
Trabzon bugün 20.00'de Ankaragücü'nü konuk edecek. Akyazı'daki maçı Erkan Özdamar yönetecek. 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmek isteyen Trabzonspor'da Dorukhan, Naci, Denwsil ve cezalı Bakasetas oynayamayacak. Siopis ve Trezeguet'nin oynama ihtimali düşük. Abdülkadir Ömür ve Visca ise görev alabilecek.