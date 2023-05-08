Galatasaray’ın 11’i belli oldu!

Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. Lider Galatasaray sahasında Başakşehir'i konuk ediyor.

Aslan'da hedef Fenerbahçe'nin puan kaybettiği hafta kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak. Konuk Başakşehir ise ligin ilk yarısında aldığı 7-0'lık mağlubiyetin rövanşını almak istiyor.

Galatasaray Başakşehir maçı öncesi sarı kırmızılıların 11'i de belli oldu.

İLK 11'LER



Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Başakşehir : Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

30. RANDEVU



Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.



Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

SON 10 MAÇ



Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 8 kez gol sevinci yaşadı.

FARKLI SKORLAR



Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ



Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve 3-3 berabere ayrıldı.