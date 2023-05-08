Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.05.2023 22:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2023 22:12
    ABONE OL

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ | 1-0 mağlup oldu!

    Galatasaray - Başakşehir maçı 1-0'lık skorla sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i yendi. Sonucun ardından Galatasaray ile takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi. İşte detaylar...

    GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ | 1-0 mağlup oldu!

    Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü oynandı. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yaptı. İşte maçın sonucu...

    GALATASARAI - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU

    Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.

    Bu sonucun ardından Galatasaray ile takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

    İLK 11'LER

    Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

    Başakşehir : Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.

        30. RANDEVU

        Galatasaray ile Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 14 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-lacivertliler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 8 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 51 golüne, Bozbaykuşlar 36 golle karşılık verdi.

        Ligin ilk yarısında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 7-0'lık skorla galip ayrıldı. İki takım bu sezon ayrıca Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşılaştı ve Başakşehir sahadan 3-2 galip ayrılıp tur atlayan taraf oldu.

        SON 10 MAÇ

        Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan 9 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar 4, turuncu-lacivertliler de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 4 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray 19 kez rakip fileleri havalandırırken, Başakşehir de 8 kez gol sevinci yaşadı.

        FARKLI SKORLAR

        Galatasaray, Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek, rekabetteki en farklı skoru elde etti. Turuncu-lacivertliler ise sarı-kırmızılıları en farklı 4-1 ve 3-0'lık skorlarla yendi. İki takım arasında ayrıca 3-3 gibi gollü bir müsabaka da bulunuyor.

        GALATASARAY'IN İÇ SAHA KARNESİ

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon evinde 15 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 38 puan topladı. Aslan, rakip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Cimbom, sahasında son olarak Fatih Karagümrük ile mücadele etti ve 3-3 berabere ayrıldı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Minnet Borcu
        Haberler Spor GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ | 1-0 mağlup oldu!
            loading
            SON DAKİKA