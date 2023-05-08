GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ | 1-0 mağlup oldu!

Galatasaray - Başakşehir maçı 8 Mayıs Pazartesi günü oynandı. Halil Umut Meler'in yönettiği maçta VAR hakemi olarak Abdulkadir Bitigen görev yaptı. İşte maçın sonucu...
GALATASARAI - BAŞAKŞEHİR MAÇ SONUCU
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'i 1-0 yendi.
Bu sonucun ardından Galatasaray ile takipçileri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.
İLK 11'LER
Galatasaray : Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi
Başakşehir : Başakşehir: Muhammed, Lima, Touba, Duarte, Ömer, Biglia, Mahmut, Aleksic, Serdar, Deniz, Figueiredo.