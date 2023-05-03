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    • Spor
    • 03.05.2023 11:48
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    • 03.05.2023 11:59
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    Galatasaray'dan 4 isme uyarı!

    Süper Lig'in son haftalarına doğru yaklaşırken şampiyonluk yarışı kızıştı. Liderliği elinde bulunduran Galatasaray, konsantrasyonun bozulmaması adına flaş bir karar aldı. İşte detaylar ve uyarılan 4 isim...

    takvim.com.tr
    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

    Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu oldu.
    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

    Sarı-kırmızılılar yıldız golcü Mauro Icardi ile derbide öne geçti.
    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

    Ancak Cimbom üstünlüğü fazla koruyamadı.
        Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

        Siyah-beyazlılar karşılaşmayı 3-1 kazandı ve şampiyonluk umutlarını yükseltti.
        Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

        Galatasaray ise mağlubiyete karşın avantajlı durumda.
        Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

        Beşiktaş yenilgisine rağmen son 5 haftaya zirvede giren Galatasaray şampiyonluğa odaklanmış durumda.
            Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

            Sarı-Kırmızılılar kalan bölümde yeni bir hata yapılmaması için tüm önlemleri alıyor.
            Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

            Gelen bilgilere göre yönetim sezon bitene kadar futbolcularıyla ilgili transfer görüşmelerini dondurma kararı aldı.
            Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

            KONSANTRASYONU BOZABİLİR

            Cimbom, Avrupa'da çok sayıda önemli kulübün listesinde bulunan Sacha Boey, Nelsson, Kerem, Torreira ve Zaniolo gibi isimlerle ilgili sürekli pazarlıklar yapıyor.
                Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                Ancak Sarı-Kırmızılılar, lig bitene kadar tüm pazarlıkları durdurdu.
                Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                Galatasaray yönetiminin söz konusu yıldızların menajerleriyle de görüşerek, "Lig bitene kadar teklif getirmeyin" mesajını ilettiği öğrenildi.
                Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                Sarı-Kırmızılılar'ın yaşanan transfer gündeminin futbolcuların konsantrasyonunu bozabileceğini düşündüğü için böyle bir karar aldığı belirlendi.
                    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                    SEZON BİTİNCE DEVAM!

                    Son dönemde özellikle Nelsson'un üst üste kötü maçlar çıkarması dikkatleri çekmişti.
                    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                    Danimarkalı yıldızın ismi İtalya ve İngiltere'den çok sayıda takımla anılıyor.
                    Galatasaray’dan 4 isme uyarı!

                    Aynı şekilde Boey'un da Avrupa'nın 5 büyük liginden önemli teklifler aldığı biliniyor.
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                    Haberler Spor Galatasaray'dan 4 isme uyarı!
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